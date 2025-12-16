Mit diesen Bussen nachhaltig unterwegs sein

Trotz Gegenwind überzeugt

Trotz einem international spürbaren Gegenwind im Klimaschutz ist Martin Bacher von seiner nachhaltigen Mobilitätsentwicklung überzeugt: „Die Verkaufszahlen der Elektrofahrzeuge steigen, und auch wir planen in unserem Busunternehmen die Anzahl der E-Fahrzeuge kontinuierlich auszubauen“, so der Unternehmer. „Es gilt, neue Entwicklungen aktiv zu beobachten und mit heimischen Partnern sinnvolle Gemeinschaften zu forcieren und umzusetzen.“