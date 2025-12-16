Vorteilswelt
Türchen 16

Mit diesen Bussen nachhaltig unterwegs sein

Kärnten
16.12.2025 05:01
Mit Bacher Reisen umweltfreundlich unterwegs.
Mit Bacher Reisen umweltfreundlich unterwegs.(Bild: Bacher Reisenfrei)

Stark auf Nachhaltigkeit setzt das Busunternehmen Bacher Reisen. Welche Projekte bereits umgesetzt wurden, erzählt Martin Bacher im Adventkalender der „Kärntner Krone“

Nachhaltigkeit und umweltfreundlich. Auf diese Art von Reise setzt das Kärntner Busunternehmen Bacher Reisen. Die Verwendung von HVO100-Diesel – erneuerbarer Dieselkraftstoff, der aus pflanzlichen Ölen, tierischen Fetten oder biogenen Reststoffen besteht – ist nur ein Beispiel der vielen klimafreundlichen Maßnahmen des Oberkärntner Busunternehmens.

Außerdem wurden Mercedes E-Sprinter für Transfers angeschafft und eine eigene E-Ladestation in Radenthein errichtet. Dafür wurde die Firma auch als einziges heimisches Reiseunternehmen mit dem „Österreichischen Umweltzeichen“ ausgezeichnet. 

Weitere Vorhaben dieser Art stehen an
„Wir freuen uns auf eine E-Zukunft mit neuen Dimensionen. Drei Citaro Mercedes Elektrobusse wurden im November in Betrieb genommen. Flüsterleise und vollkommen emissionsfrei bieten diese E-Linienbusse Platz für 70 Personen“, erzählt Firmenchef Martin Bacher. 

Seit Dezember sind zudem auch die E-Linienbusse in Bad Kleinkirchheim als die ersten Kärnten elektrobetriebenen Skibusse im Einsatz.

Trotz Gegenwind überzeugt
Trotz einem international spürbaren Gegenwind im Klimaschutz ist Martin Bacher von seiner nachhaltigen Mobilitätsentwicklung überzeugt: „Die Verkaufszahlen der Elektrofahrzeuge steigen, und auch wir planen in unserem Busunternehmen die Anzahl der E-Fahrzeuge kontinuierlich auszubauen“, so der Unternehmer. „Es gilt, neue Entwicklungen aktiv zu beobachten und mit heimischen Partnern sinnvolle Gemeinschaften zu forcieren und umzusetzen.“

Aber auch kleine Beiträge für den Klimaschutz sind für das Unternehmen wichtig. „Die Aktion ,Cool in die Schul – der klimafreundliche Schulweg‘ wird bereits seit 4 Jahren im Lieser-/Maltatal umgesetzt. Regionen aus anderen Bundesländern nehmen diese Aktion als Vorbild.“

Neuer Reisekatalog 2026 
Bacher stellt zudem seinen neuen Reisekatalog für das kommende Jahr vor. Dabei sind Destinationen wie Irland, Rumänien, Baskenland, der Jakobsweg, Ostfriesland, Dänemark und Ziele in Italien, Kroatien und Slowenien.

Wir verlosen... 
...wir verlosen eine Busreise im Wert von 300 bei Bacher Reisen. Mitmachen ist einfach: Füllen Sie einfach das Formular unterhalb aus: 

Viel Glück beim Mitmachen. 

