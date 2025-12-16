Kein Platz mehr für langjährigen AKH-Patienten

Einen langen Leidensweg hat der 55-jährige Dieter N. aus Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling bereits hinter sich. Probleme mit seinen Stimmbändern führten ihn ins Allgemeine Krankenhaus (AKH) nach Wien. Zahlreiche Operationen folgten, darunter auch eine an Zunge und Hals, da mittlerweile auch Krebs bei ihm diagnostiziert wurde.