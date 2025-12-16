Vorteilswelt
Kalt abserviert!

Kein Platz mehr für langjährigen AKH-Patienten

Niederösterreich
16.12.2025 05:45
Dieter N. würde gerne seine Nachbehandlungen im Wiener AKH fortführen, dieses verwies ihn jedoch ...
Dieter N. würde gerne seine Nachbehandlungen im Wiener AKH fortführen, dieses verwies ihn jedoch jetzt überraschend nach Niederösterreich.(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher, APA/Österreich, MAX SLOVENCIK)

Wie auf Herbergssuche fühlt sich ein Patient aus Brunn am Gebirge, der sich nun – nach jahrelanger und guter Versorgung im Wiener AKH – für Nachbehandlungen ein neues Krankenhaus in Niederösterreich suchen musste. 

Einen langen Leidensweg hat der 55-jährige Dieter N. aus Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling bereits hinter sich. Probleme mit seinen Stimmbändern führten ihn ins Allgemeine Krankenhaus (AKH) nach Wien. Zahlreiche Operationen folgten, darunter auch eine an Zunge und Hals, da mittlerweile auch Krebs bei ihm diagnostiziert wurde.

