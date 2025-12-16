Kein Platz mehr für langjährigen AKH-Patienten
Kalt abserviert!
Wie auf Herbergssuche fühlt sich ein Patient aus Brunn am Gebirge, der sich nun – nach jahrelanger und guter Versorgung im Wiener AKH – für Nachbehandlungen ein neues Krankenhaus in Niederösterreich suchen musste.
Einen langen Leidensweg hat der 55-jährige Dieter N. aus Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling bereits hinter sich. Probleme mit seinen Stimmbändern führten ihn ins Allgemeine Krankenhaus (AKH) nach Wien. Zahlreiche Operationen folgten, darunter auch eine an Zunge und Hals, da mittlerweile auch Krebs bei ihm diagnostiziert wurde.
