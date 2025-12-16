Herzog: „Echt verrückt – aber auch enttäuschend“

National ausgeglichen, weil jeder jeden schlagen kann. International chancenlos, da in Europa nur noch Kanonenfutter. Unsere Liga hat in Europa stark an Boden verloren, lebte in der Meisterschaft bislang von den vielen Überraschungen – im positiven wie im negativen Sinn. Die größte war für mich der LASK mit dem Phänomen Didi Kühbauer. Er spielt seit zwei Jahren um die Meisterschaft mit, obwohl er erst beim WAC und nun in Linz weit davon entfernt ist, das beste Team zu haben.