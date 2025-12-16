Vorteilswelt
Bundesliga-Rückblick

Herzog: „Echt verrückt – aber auch enttäuschend“

Bundesliga
16.12.2025 06:30
Gute Stimmung, schlechte Ausbeute: Die Sturm-Fans hatten daheim wenig zu feiern.
Gute Stimmung, schlechte Ausbeute: Die Sturm-Fans hatten daheim wenig zu feiern.(Bild: GEPA)

Österreichs Kult-Zehner Andi Herzog ließ für die „Krone“ den Bundesliga-Herbst Revue passieren: von der Heimmisere des Meisters, dem Phänomen Kühbauer, frechen Kleinen, wankenden Riesen und dem heimischen Ligastatus in Europa.

0 Kommentare

National ausgeglichen, weil jeder jeden schlagen kann. International chancenlos, da in Europa nur noch Kanonenfutter. Unsere Liga hat in Europa stark an Boden verloren, lebte in der Meisterschaft bislang von den vielen Überraschungen – im positiven wie im negativen Sinn. Die größte war für mich der LASK mit dem Phänomen Didi Kühbauer. Er spielt seit zwei Jahren um die Meisterschaft mit, obwohl er erst beim WAC und nun in Linz weit davon entfernt ist, das beste Team zu haben.

