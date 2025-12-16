Legale Böller für die sichere Silvesterknallerei

Tschechien verschärft Bestimmungen

Oft stammen die gefährlichen Böller aus dem benachbarten Tschechien. Dort hat man aber mit 1. Dezember nachgeschärft. Dank einer Gesetzesänderung dürfen an Märkten und mobilen Verkaufsständen hinter der Grenze nur mehr Kleinstfeuerwerke der Kategorie F1 (etwa Knallerbsen oder Wunderkerzen) angeboten werden. „Diese neuen Regelungen sind lobenswert, weil sie sich sehr an den österreichischen Vorschriften orientieren“, so Köchl. Es bleibe aber zu hoffen, dass die Menschen heuer nicht erneut zu illegaler Pyrotechnik (wie nicht CE-geprüfte Produkte) greifen, die zu schweren Verletzungen führen können.