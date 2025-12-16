Europacup-Fiasko kostet Österreich Startplatz!

Die heimische Liga verlor durch die jüngsten Misserfolge den wichtigen Platz 15 in der UEFA-Fünfjahreswertung, der fünf Europacup-Tickets bedeutet, und ist nur noch 17. Da es extrem unrealistisch ist, dass Österreich in dieser Saison die Schweiz und Zypern noch überholen kann – Sturm und Salzburg stehen vor ihren beiden letzten Europa-League-Partien vor dem Aus -, werden in der Spielzeit 2027/28 nur mehr vier Bundesligisten international dabei sein. Das war zuletzt vor zehn Jahren der Fall.