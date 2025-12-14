Vorteilswelt
Peugeot e5008: Was der Siebensitzer wirklich kann

14.12.2025 10:00
Der Peugeot E-5008 hat viel Platz, sieben Sitze, Wohnzimmerambiente – und in der Basis wie auch im Topmodell einen zu kleinen Akku. Den gibt’s aber auch eine Nummer größer. Was das heißt, was das Auto so angenehm macht und wo vielleicht doch die eine oder andere Schwäche liegt, das klären wir hier im Podcast.

Der Podcast direkt aus dem Cockpit, jeden zweiten Mittwoch im Monat neu.

 

Holen Sie sich gratis Ihr „Schätzl am Steuer“-Podcast-Abo überall da, wo es Podcasts gibt, und versäumen Sie keine Episode mehr! 

Porträt von Stephan Schätzl
Stephan Schätzl
