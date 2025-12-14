Peugeot e5008: Was der Siebensitzer wirklich kann

Der Peugeot E-5008 hat viel Platz, sieben Sitze, Wohnzimmerambiente – und in der Basis wie auch im Topmodell einen zu kleinen Akku. Den gibt’s aber auch eine Nummer größer. Was das heißt, was das Auto so angenehm macht und wo vielleicht doch die eine oder andere Schwäche liegt, das klären wir hier im Podcast.