Was Spitalsbetreiber am Gesundheitsplan anprangert

Überraschend äußerst kritisch ...

Zum Entwurf, für den im Land der NÖGUS (NÖ Gesundheits- und Sozialfonds) hauptverantwortlich ist, wurden auch Stellungnahmen der Interessenvertretungen eingeholt. Äußerst kritisch meldete sich dabei die Landesgesundheitsagentur (LGA) als Spitalsbetreiber des Landes zu Wort. Das brisante Schreiben liegt der „Krone“ vor und dürfte mit dafür gesorgt haben, dass man bei medizinischen Ausbildungsfragen – auch in Verbindung mit der scharfen Kritik der Ärzte – noch einmal gehörig nachgeschärft hat, wie es von Insidern heißt.