500 Portionen täglich

Adventeinkauf mit Kaiserschmarrn in 18 Varianten

Kärnten
09.12.2025 10:00
Beim Weihnachtsshopping schmeckt auch ein Kaiserschmarrn.
Beim Weihnachtsshopping schmeckt auch ein Kaiserschmarrn.(Bild: Kaiser´s Kaserschmarrn)

In der Weihnachtszeit sind die Einkaufszentren voll. In den City Arkaden Klagenfurt geht mitten im Adventshopping ein Kaiserschmarrn-Stand vor Kunden über. Die „Krone“ schaute bei „Kaiser‘s“ vorbei. 

Der bekannteste Schmarrn der österreichischen Küche ist der Kaiserschmarrn. Laut Legende soll er vom Wiener Hofküchen-Patissier für Kaiserin Elisabeth entwickelt worden sein. Der linienbewussten Sissi sagte das üppige Gericht allerdings nicht zu. Kaiser Franz Joseph mundete die Süßspeise hingegen so gut, dass man den „Kaiserinschmarrn“ kurzerhand in „Kaiserschmarrn“ umbenannt haben soll.

500 Portionen Kaiserschmarrn werden täglich gekocht.
500 Portionen Kaiserschmarrn werden täglich gekocht.(Bild: Christian Tragner)
Selbst Mozart liebt den Kaiserschmarrn.
Selbst Mozart liebt den Kaiserschmarrn.(Bild: Christian Tragner)
18 verschiedene Arten von Kaiserschmarrn werden angeboten.
18 verschiedene Arten von Kaiserschmarrn werden angeboten.(Bild: Christian Tragner)

Nutella, Zwetschgenröster und frische Früchte
„Kaiser‘s“ ist das erste und einzigartige Gastronomiekonzept, das die beliebte heimische Süßspeise nun neu interpretiert. Im Oktober sperrte das Geschäft  in den Klagenfurter City Arkaden auf – und es wird seither von Kunden gestürmt. „An guten Tagen gehen bis zu 500 Portionen weg“, wie uns Mitarbeiter verraten.

Mit Vanilleeis ist der Schmarrn besonders köstlich.
Mit Vanilleeis ist der Schmarrn besonders köstlich.(Bild: Christian Tragner)

Der Kaiser würde „Kaiser´s“ mögen
Von klassischen Varianten mit Apfelmus und Zwetschgenröster bis zu modernen mit Nutella, Oreo und frischen Früchten – dort findet jeder etwas. Dank der speziellen Methode ist der Kaiserschmarrn in nur fünf Minuten fertig. Man kann aus 15 Toppings und fünf Soßen auswählen und sogar seinen eigenen Schmarrn kreieren. Auch zum Mitnehmen werden die Portionen angeboten.

Schmarrn mit Vanilleeis
Um 9,50 Euro kann man sich satt essen. „Die beliebteste Art ist derzeit ein Schmarrn mit Nutella, Erdbeeren und Vanille-Zutaten“, verrät der Koch. Mittlerweile gibt es in Deutschland und Österreich 26 verschiedene Kaiser´s-Läden. Den Teig für den Schmarrn bekommen die Geschäfte geliefert. Darum dauert es auch nicht lange.

Die meiste Zeit nimmt in den City Arkaden auch das Beifügen der verschiedenen Zutaten in Anspruch. 18  Varianten gibt es vom Kaiserscharrn. Dafür schmeckt es den Kunden und sie kommen wieder.

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
