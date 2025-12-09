Adventeinkauf mit Kaiserschmarrn in 18 Varianten

Der Kaiser würde „Kaiser´s“ mögen

Von klassischen Varianten mit Apfelmus und Zwetschgenröster bis zu modernen mit Nutella, Oreo und frischen Früchten – dort findet jeder etwas. Dank der speziellen Methode ist der Kaiserschmarrn in nur fünf Minuten fertig. Man kann aus 15 Toppings und fünf Soßen auswählen und sogar seinen eigenen Schmarrn kreieren. Auch zum Mitnehmen werden die Portionen angeboten.

Schmarrn mit Vanilleeis

Um 9,50 Euro kann man sich satt essen. „Die beliebteste Art ist derzeit ein Schmarrn mit Nutella, Erdbeeren und Vanille-Zutaten“, verrät der Koch. Mittlerweile gibt es in Deutschland und Österreich 26 verschiedene Kaiser´s-Läden. Den Teig für den Schmarrn bekommen die Geschäfte geliefert. Darum dauert es auch nicht lange.