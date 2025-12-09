Adventeinkauf mit Kaiserschmarrn in 18 Varianten

In der Weihnachtszeit sind die Einkaufszentren voll. In den City Arkaden Klagenfurt geht mitten im Adventshopping ein Kaiserschmarrn-Stand vor Kunden über. Die „Krone“ schaute bei „Kaiser‘s“ vorbei.
Der bekannteste Schmarrn der österreichischen Küche ist der Kaiserschmarrn. Laut Legende soll er vom Wiener Hofküchen-Patissier für Kaiserin Elisabeth entwickelt worden sein. Der linienbewussten Sissi sagte das üppige Gericht allerdings nicht zu. Kaiser Franz Joseph mundete die Süßspeise hingegen so gut, dass man den „Kaiserinschmarrn“ kurzerhand in „Kaiserschmarrn“ umbenannt haben soll.
Nutella, Zwetschgenröster und frische Früchte
„Kaiser‘s“ ist das erste und einzigartige Gastronomiekonzept, das die beliebte heimische Süßspeise nun neu interpretiert. Im Oktober sperrte das Geschäft in den Klagenfurter City Arkaden auf – und es wird seither von Kunden gestürmt. „An guten Tagen gehen bis zu 500 Portionen weg“, wie uns Mitarbeiter verraten.
Der Kaiser würde „Kaiser´s“ mögen
Von klassischen Varianten mit Apfelmus und Zwetschgenröster bis zu modernen mit Nutella, Oreo und frischen Früchten – dort findet jeder etwas. Dank der speziellen Methode ist der Kaiserschmarrn in nur fünf Minuten fertig. Man kann aus 15 Toppings und fünf Soßen auswählen und sogar seinen eigenen Schmarrn kreieren. Auch zum Mitnehmen werden die Portionen angeboten.
Schmarrn mit Vanilleeis
Um 9,50 Euro kann man sich satt essen. „Die beliebteste Art ist derzeit ein Schmarrn mit Nutella, Erdbeeren und Vanille-Zutaten“, verrät der Koch. Mittlerweile gibt es in Deutschland und Österreich 26 verschiedene Kaiser´s-Läden. Den Teig für den Schmarrn bekommen die Geschäfte geliefert. Darum dauert es auch nicht lange.
Die meiste Zeit nimmt in den City Arkaden auch das Beifügen der verschiedenen Zutaten in Anspruch. 18 Varianten gibt es vom Kaiserscharrn. Dafür schmeckt es den Kunden und sie kommen wieder.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.