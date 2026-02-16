Hofer ruft Marienkäfer-Kostüm für Kinder zurück

Kurz vor dem Faschingsfinale schlägt die AGES Alarm: Ein Kinderkostüm wird zurückgerufen. Betroffen ist die Marienkäfer-Verkleidung der Marke Lily & Dan in Größe XS, wie der Hofer am Montag mitteilt.
Als Grund wurde Erstickungsgefahr angegeben. Die Produkte waren seit 9. Februar bis vergangenen Freitag in allen Hofer-Filialen in Österreich erhältlich gewesen.
Gefahr für Kleinkinder
Die Naht des Klettverschlusses an der Vorderseite des Kostüms könne reißen, lose Teile könnten verschluckt werden, so die Warnung. Es bestehe Erstickungsgefahr für Kleinkinder.
Betroffene Produkte sollen nicht mehr verwendet und „das Karnevalskostüm von Kleinkindern ferngehalten“ werden. Der Umhang könne in allen Hofer-Filialen zurückgegeben werden. Der Preis wird auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.
