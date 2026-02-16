Heute LIVE: Schlagen Feller und Co. im Slalom zu?

Nach dem Olympia-Traumstart mit der zweitbesten Slalom-Zeit am vergangenen Montag fuhr Feller so wie Gstrein und Matt zurück in die Heimat, um sich in Ruhe auf seinen Saisonhöhepunkt vorzubereiten. Es sei eine intensive Woche mit produktiven Trainings gewesen, erzählte Feller, der seit längerer Zeit wegen Leistenproblemen sehr sparsam mit Schneetagen umgeht. „Ich bin topfit und habe das sehr gut genutzt.“ Am Freitag ging es zurück nach Bormio. Dort wird Feller auch von seiner Frau und den beiden Kindern unterstützt, seine Eltern werden ebenfalls dabei sein. Einen größeren Trupp neben der Piste zu haben, gebe noch einmal einen „Extra-Aufschwung“, betonte er.