18-jähriges Rad-Talent bei Unfall verstorben

Der italienische Nachwuchs-Radprofi Francesco Mazzoleni ist bei einem Trainingsunfall in der Nähe von Bergamo ums Leben gekommen. Nach Angaben seines Teams wurde der 18-Jährige bei einem Unfall angefahren und dabei tödlich verletzt.
„Es ist ein sehr trauriger Sonntag für uns. Unser Francesco Mazzoleni verlässt uns viel zu früh“, teilte sein Team auf der Plattform Instagram mit.
