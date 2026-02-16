„Akku leer“: ÖSV-Athletin beendet ihre Karriere

„Rücktritt? Es fühlt sich richtig an“

Wie Scheitern würde sich diese Entscheidung nicht anfühlen. „Ich würde die letzten vier Jahre genau so wieder machen“, erklärte Leitinger, die einen Einblick in ihr Seelenleben gab. „Ich hatte Angst vor diesem Moment, Tschüss zu sagen, aber es fühlt sich richtig an“, erklärt die Jugend-Weltmeisterin von 2014 im Einzel (Presque Isle). Viermal landete sie in ihrer Karriere in den Top-10 eines Weltcupbewerbs. Mit der Staffel kamen 19 weitere derartige Platzierungen dazu.