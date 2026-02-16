Mann flüchtet vor bewaffnetem Autolenker in Wien

Was als Streit an einer Ampel begann, endete in einer gefährlichen Verfolgungsjagd quer durch Wien-Floridsdorf: Ein 29-Jähriger soll plötzlich ein Messer gezückt, seinen Kontrahenten bedroht und ihn mit dem Auto abgedrängt haben – mit fast zwei Promille Alkohol im Blut!
Laut Angaben der Landespolizeidirektion Wien soll ein 29-jähriger Österreicher durch seine riskante Fahrweise aufgefallen sein. Ein 37-jähriger Lenker fühlte sich dadurch offenbar provoziert. Als beide Fahrzeuge an einer Ampel nebeneinander zum Stillstand kamen, kam es zu einem hitzigen Wortgefecht.
Doch dann der Schock: Der 29-Jährige soll plötzlich ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten bedroht haben! Der 37-Jährige gab Gas und versuchte, der brenzligen Situation zu entkommen. Doch der Verdächtige ließ nicht locker – er soll versucht haben, das Auto seines Opfers abzudrängen und erneut mit dem Messer gedroht haben. Dabei wurde das Fahrzeug des 37-Jährigen beschädigt.
Verdächtiger schnell ausfindig gemacht
Als die alarmierte Polizei eintraf, war vom mutmaßlichen Täter zunächst keine Spur. Die Ermittler konnten jedoch rasch seine Identität feststellen. Wenig später klickten in der Nähe seiner Wohnadresse die Handschellen.
Ein Alkotest brachte Erschreckendes ans Licht: 1,94 Promille. Die Beamten stellten zudem das Messer im Fahrzeug sicher. Der 29-Jährige wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und Nötigung vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er mehrfach angezeigt, befindet sich jedoch auf freiem Fuß.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.