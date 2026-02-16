Mann flüchtet vor bewaffnetem Autolenker in Wien

Doch dann der Schock: Der 29-Jährige soll plötzlich ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten bedroht haben! Der 37-Jährige gab Gas und versuchte, der brenzligen Situation zu entkommen. Doch der Verdächtige ließ nicht locker – er soll versucht haben, das Auto seines Opfers abzudrängen und erneut mit dem Messer gedroht haben. Dabei wurde das Fahrzeug des 37-Jährigen beschädigt.