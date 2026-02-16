Vorteilswelt
Messer gezückt

Mann flüchtet vor bewaffnetem Autolenker in Wien

Wien
16.02.2026 13:12
Die Tatwaffe konnten die Beamten im Fahrzeug auffinden und sicherstellen.
Die Tatwaffe konnten die Beamten im Fahrzeug auffinden und sicherstellen.
Porträt von krone.at
Von krone.at

Was als Streit an einer Ampel begann, endete in einer gefährlichen Verfolgungsjagd quer durch Wien-Floridsdorf: Ein 29-Jähriger soll plötzlich ein Messer gezückt, seinen Kontrahenten bedroht und ihn mit dem Auto abgedrängt haben – mit fast zwei Promille Alkohol im Blut!

0 Kommentare

Laut Angaben der Landespolizeidirektion Wien soll ein 29-jähriger Österreicher durch seine riskante Fahrweise aufgefallen sein. Ein 37-jähriger Lenker fühlte sich dadurch offenbar provoziert. Als beide Fahrzeuge an einer Ampel nebeneinander zum Stillstand kamen, kam es zu einem hitzigen Wortgefecht.

Doch dann der Schock: Der 29-Jährige soll plötzlich ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten bedroht haben! Der 37-Jährige gab Gas und versuchte, der brenzligen Situation zu entkommen. Doch der Verdächtige ließ nicht locker – er soll versucht haben, das Auto seines Opfers abzudrängen und erneut mit dem Messer gedroht haben. Dabei wurde das Fahrzeug des 37-Jährigen beschädigt.

Verdächtiger schnell ausfindig gemacht
Als die alarmierte Polizei eintraf, war vom mutmaßlichen Täter zunächst keine Spur. Die Ermittler konnten jedoch rasch seine Identität feststellen. Wenig später klickten in der Nähe seiner Wohnadresse die Handschellen.

Ein Alkotest brachte Erschreckendes ans Licht: 1,94 Promille. Die Beamten stellten zudem das Messer im Fahrzeug sicher. Der 29-Jährige wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und Nötigung vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er mehrfach angezeigt, befindet sich jedoch auf freiem Fuß.

Wien
16.02.2026 13:12
Wien
