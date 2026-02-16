Olympia-Abschied? Feller legt sich (fast) fest

Feller fühlt mit seinen Fans mit

In Bormio fühlte Feller mit den mitgereisten Fans aus der Heimat mit, darunter seine Familie mit seinen zwei Kindern. Für sie sei es schon schade, „sie haben eine lange Reise gehabt“, betonte Feller. „Es wäre cool gewesen, etwas mit ihnen zu teilen.“ Doch bei Schneefall, schlechter Bodensicht und einer selektiven Kurssetzung schied der Slalom-Vizeweltmeister 2017 wie schon vor vier Jahren bei den Winterspielen in Peking im ersten Durchgang aus. „Es ist zu akzeptieren, die Kugel dreht sich weiter“, sagte der Technik-Spezialist. Es sei immer noch „nur“ Skifahren.