Olympia-Abschied? Feller legt sich (fast) fest

Nach dem Ausfall im olympischen Slalom hat Ski-Star Manuel Feller gefasst auf das wahrscheinliche Ende seines Olympia-Abenteuers geblickt. Zu „99,9 Prozent“ sei das Rennen am Montag in Bormio sein letzter Auftritt unter den fünf Ringen gewesen, sagte der Tiroler im Zielraum der Stelvio.
Mit dem Triumph im Kitzbühel-Slalom vor drei Wochen hatte sich der 33-Jährige bereits seinen größten Traum erfüllt. „Ich habe mein Karriereziel erreicht. Alles, was noch kommt, ist Draufgabe.“
Die goldene Gams für den Kitz-Sieg war Feller lange ein besonderes Anliegen, mit der Silbermedaille in der Team-Kombination mit Vincent Kriechmayr gesellt sich auch noch eine zweite Olympia-Medaille nach Mannschaftssilber in Pyeongchang 2018 in seinen Trophäenschrank. „Ich habe mehr erreicht, als ich mir als junger Athlet je erträumt hätte. Mit der Kirsche on top kann man Karrieren beenden, auch wenn das jetzt noch nicht direkt der Plan ist“, erklärte der Gewinner der Slalom-Kugel 2023/24.
Feller fühlt mit seinen Fans mit
In Bormio fühlte Feller mit den mitgereisten Fans aus der Heimat mit, darunter seine Familie mit seinen zwei Kindern. Für sie sei es schon schade, „sie haben eine lange Reise gehabt“, betonte Feller. „Es wäre cool gewesen, etwas mit ihnen zu teilen.“ Doch bei Schneefall, schlechter Bodensicht und einer selektiven Kurssetzung schied der Slalom-Vizeweltmeister 2017 wie schon vor vier Jahren bei den Winterspielen in Peking im ersten Durchgang aus. „Es ist zu akzeptieren, die Kugel dreht sich weiter“, sagte der Technik-Spezialist. Es sei immer noch „nur“ Skifahren.
Mit Startnummer 11 hatte Feller nicht die beste Ausgangsposition. „Es waren im Großen und Ganzen extreme Nummernrennen, das ist sehr schade“, blickte er auf den Super-G und Riesentorlauf in Italien zurück. „Aber wir haben eine Outdoorsportart. Wenn wir besser gefahren wären in der Saison, wären wir weiter vorne gestartet.“ Die Silbermedaille im Gepäck ist jedenfalls eine Entschädigung. „Natürlich bin ich nicht leer ausgegangen. Das ist definitiv in Ordnung, aber momentan überwiegt das negative Gefühl.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.