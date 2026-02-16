Zug in der Schweiz entgleist: Verletzte befürchtet

Große Lawinengefahr im Wallis

Goppenstein liegt am südlichen Ende des Lötschberg-Eisenbahntunnels. Bereits am vergangenen Donnerstag hatte eine Lawine einen Abschnitt der Kantonsstraße zwischen dem Lötschental und der Ebene auf Höhe von Goppenstein verschüttet. Der Straßenverkehr und der Autotransport am Lötschberg waren mehrere Stunden lang unterbrochen. Dieser Vorfall hatte keine Verletzten oder Schäden zur Folge. Seit mehreren Tagen besteht im gesamten Wallis große Lawinengefahr.