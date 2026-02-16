Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rapid-Eklat in Wien

Raketen, Böller, Flaschen: Anzeigenflut nach Derby

Wien
16.02.2026 14:39
Nach den Ausschreitungen am Sonntagabend beim Wiener Derby hagelt es nun Anzeigen für die ...
Nach den Ausschreitungen am Sonntagabend beim Wiener Derby hagelt es nun Anzeigen für die Rapid-Fans.(Bild: sportkrone.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem massiven Eklat der Rapid-Fans am Sonntagabend zieht die Polizei am Tag darauf eine schockierende Bilanz mit über 100 Anzeigen. Teils vermummte Personen warfen Bengalos und Raketen aufs Spielfeld und in Richtung Familientribüne – auch die Einsatzkräfte blieben nicht verschont. SK Rapid droht nun eine saftige Strafe.

0 Kommentare

Der SK Rapid zieht nach dem Raketen-Eklat auch selbst Konsequenzen. Künftig dürfen Rapid-Fans bei Auswärts-Derbys nicht mehr dabei sein – die „Krone“ bereits ausführlich. Anlass sind massive Ausschreitungen nach der Niederlage gegen die Austria Wien in der Generali-Arena in Wien-Favoriten. Auch die Wiener Polizei zieht Bilanz und spricht von einem besonders herausfordernden Abend, der auch an den Beamten nicht spurlos vorbeigegangen ist.

Spiel wegen Ausschreitungen gestoppt
Wie Bilder und Videos zeigen, kam es bereits während des Spiels zu zahlreichen Sachbeschädigungen im Gästesektor. Pyrotechnische Gegenstände wurden nicht nur von Fans des SK Rapid, sondern auch von Anhängern der Gegenseite gezündet. Ein 26-jähriger Mann wurde durch einen Böller leicht verletzt, Sanitäter versorgten ihn noch im Stadion. Kurz vor Spielende eskalierte die Situation weiter, Rapid-Fans warfen Bengalen und Raketen auf das Spielfeld und in Richtung der Familientribüne. Die Partie wurde daraufhin für rund zehn Minuten unterbrochen, ehe sie regelkonform zu Ende gespielt werden konnte.

Der SK Rapid duldet derart massive Ausschreitungen ihrer Fans nicht und zieht Konsequenzen.
Der SK Rapid duldet derart massive Ausschreitungen ihrer Fans nicht und zieht Konsequenzen.(Bild: GEPA)
Raketen flogen aufs Spielfeld und in Richtung Familientribüne.
Raketen flogen aufs Spielfeld und in Richtung Familientribüne.(Bild: sportkrone.at)

Fans werfen Stühle auf Polizisten
Nach der Niederlage kam es nach Spielende beim Abdrängen der Fans in Richtung Ausgang zu weiteren Auseinandersetzungen mit der Wiener Polizei, die mit rund 500 Einsatzkräften im Einsatz stand. Die Beamten gerieten dabei zunehmend ins Visier aggressiver Fans, die Pyrotechnik, Glasflaschen und Becher in ihre Richtung warfen. Auch Stühle wurden im Zuge der Eskalation geschleudert. Erneut kam es zu zahlreichen Sachbeschädigungen, sogar ein Streifenfahrzeug wurde von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Um die Situation unter Kontrolle zu bringen, setzte die Polizei schließlich Pfefferspray ein.

Lesen Sie auch:
Raketen auf dem Rasen – Rapid reagiert.
Nach Raketen-Eklat:
Rapid lässt Fans bei Auswärts-Derbys daheim
16.02.2026
„Will keiner sehen“
Als Rapid versagte, wurde es ein Derby der Schande
16.02.2026
Sektorsperre?
Derby-Eklat: Rapid droht jetzt deftige Strafe
15.02.2026

Eine Polizistin wurde durch einen Böller verletzt und konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Gegen die Verantwortlichen wurden insgesamt 21 Anzeigen nach dem Strafrecht sowie 96 Anzeigen nach dem Verwaltungsrecht erstattet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
16.02.2026 14:39
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-5° / 2°
Symbol Schneefall
Wien 11. Simmering
-4° / 2°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
-6° / 1°
Symbol Schneefall
Wien 19. Döbling
-5° / 1°
Symbol Schneefall
Wien 21. Floridsdorf
-5° / 1°
Symbol Schneefall

krone.tv

Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Dichter Schneefall in ganz Wien.
Es bleibt winterlich
Weißer Wochenstart: Dichter Schneefall in Wien
Die Einsatzkräfte gruben die Wintersportler aus. Für sie kam aber leider jede Hilfe zu spät.
Drama lange unbemerkt
So fanden zwei Freunde den Lawinentod am Gletscher
Der Täter ging so brutal vor, dass das Mädchen einen Knochenbruch erlitt.
Opfer schwer verletzt
Italien: Fremder will Kind in Supermarkt entführen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
158.997 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
127.310 mal gelesen
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
113.298 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
969 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
753 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Österreich
Finanz rechnet ab: Schwarze Kassen in 130 Lokalen
742 mal kommentiert
Mehr Wien
Rapid-Eklat in Wien
Raketen, Böller, Flaschen: Anzeigenflut nach Derby
Eltern vor Gericht
Schütteltrauma: „Mutter half der Kleinen nicht“
Messer gezückt
Mann flüchtet vor bewaffnetem Autolenker in Wien
Krone Plus Logo
Legende Pepi Kovarik
Österreichs erfolgreichster Trainer wird 95
Paukenschlag in Wien
Ludwig baut plötzlich die Stadtregierung um
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf