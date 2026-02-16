Raketen, Böller, Flaschen: Anzeigenflut nach Derby

Spiel wegen Ausschreitungen gestoppt

Wie Bilder und Videos zeigen, kam es bereits während des Spiels zu zahlreichen Sachbeschädigungen im Gästesektor. Pyrotechnische Gegenstände wurden nicht nur von Fans des SK Rapid, sondern auch von Anhängern der Gegenseite gezündet. Ein 26-jähriger Mann wurde durch einen Böller leicht verletzt, Sanitäter versorgten ihn noch im Stadion. Kurz vor Spielende eskalierte die Situation weiter, Rapid-Fans warfen Bengalen und Raketen auf das Spielfeld und in Richtung der Familientribüne. Die Partie wurde daraufhin für rund zehn Minuten unterbrochen, ehe sie regelkonform zu Ende gespielt werden konnte.