Schütteltrauma: „Mutter half der Kleinen nicht“

Kindesmutter: „Er hat eine sehr kurze Zündschnur“

Vor den Geschworenen zeigen nun beide mit dem Finger aufeinander. Die 38-jährige Frau weint unaufhörlich, beschreibt eine Beziehung, in der sie von der ersten Sekunde an manipuliert und angelogen wurde. Es hätte keine Woche ohne Gewaltexzessen gegeben. „Er hat eine sehr kurze Zündschnur“, erklärt die Krankenpflegerin. Trotzdem wünschte sie sich ein Kind mit dem schwer Vorbestraften. „Er hat dann gesagt, ich darf sie nicht wickeln. Und ich durfte den Kinderwagen nicht schieben. Er hat gesagt, ich bin zu dumm. Er hat mir mein Kind weggenommen.“