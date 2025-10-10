Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Breites Spektrum

Seelische Leiden dürfen kein Tabuthema mehr sein

Burgenland
10.10.2025 06:00
Heute ist Welttag für seelische Gesundheit. Zu psychischen Erkrankungen zählen nicht nur ...
Heute ist Welttag für seelische Gesundheit. Zu psychischen Erkrankungen zählen nicht nur Depressionen, Angststörungen, Süchte, Persönlichkeitsstörungen und Schizophrenien, sondern auch akute Krisen.(Bild: Halfpoint - stock.adobe.com)

Fast zwei Millionen Menschen in Österreich leiden an psychischen Erkrankungen. Viele nehmen keine Unterstützung in Anspruch – aus Scham, Unwissen oder fehlenden Ressourcen. Weil nach wie vor viele Kassentherapieplätze fehlen, setzt das Burgenland auf ein starkes öffentliches Gesundheitssystem.

0 Kommentare

Psychische Gesundheit ist nicht nur für die eigene Lebensqualität essenziell. Sie hat auch tiefgreifende Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Psychisch gesunde Menschen sind leistungsfähiger und kreativer, psychisch erkrankte wiederum sind weniger produktiv, häufiger in Krankenstand, arbeitslos, invalide und in Frühpension. Allein in Österreich verursachen Ausfälle, Klinikaufenthalte und Medikamente laut OECD volkswirtschaftliche Kosten von rund 15 Millionen Euro pro Jahr. Bleiben Erkrankungen unbehandelt, sind die sozialen Folgekosten noch höher, weil sie auch das Umfeld massiv belasten und zu Gewalt, sozialer Ausgrenzung, Stigmatisierung, Armut, Obdachlosigkeit und Kriminalität führen können. Investitionen in Prävention, Aufklärung, Therapie und Integration lohnen sich also langfristig – sowohl humanitär als auch ökonomisch.

In den vergangenen Jahren sind die Zahlen psychischer Erkrankungen weltweit deutlich gestiegen. Kriege, globale Krisen, wirtschaftliche Unsicherheiten und eine sich rasant verändernde Welt erzeugen Stress und wirken oft wie Brandbeschleuniger. Auch die Burgenländer spüren das und schätzen laut aktuellem „Austrian Health Report“ ihren psychischen Gesundheitszustand als weniger gut ein.

Studien zeigen: Nur etwa 30 bis 40 Prozent der Psychotherapie-Patienten sind Männer. Viele ...
Studien zeigen: Nur etwa 30 bis 40 Prozent der Psychotherapie-Patienten sind Männer. Viele glauben, „stark sein zu müssen“, und haben Angst vor dem Eingeständnis von Schwäche. Oft fehlt aber auch die Sensibilität für die eigenen Gefühle. Probleme werden häufig mit Arbeit, Alkohol oder Aggression bekämpft.(Bild: Katarzyna Bialasiewicz photographee.eu)

Sicherheit und Chancengleichheit
Werden emotionale Probleme so belastend, dass sie das Wohlbefinden beeinträchtigen und den Alltag einschränken, kann Psychotherapie helfen. Doch nicht jeder kann sich eine leisten. Kassentherapieplätze gibt es, verglichen mit Bevölkerungszahl und Bedarf, im Burgenland nur wenige. In strukturschwachen Regionen in den Bezirken Güssing und Jennersdorf muss man sogar bis zu ein Jahr lang darauf warten! Weil die psychotherapeutische Versorgung in die Zuständigkeit der Sozialversicherungsträger fällt und das Land hier keine direkten Einflussmöglichkeiten auf eine notwendige Verbesserung hat, forciert Rot-Grün ein starkes öffentliches Gesundheitssystem, das Sicherheit und Chancengleichheit bietet.

So etwa ist im aktuellen Regierungsprogramm festgehalten, dass die psychiatrische Versorgung auf neue Beine gestellt wird. Erst im Juni wurde in Neusiedl am See eine Ambulanz für Kinder- und Jugendpsychiatrie eröffnet – die dritte nach Oberwart und Eisenstadt. Bis 2035 – so lange dauern die Ausbauarbeiten noch – sollen auch in der Erwachsenen-Psychiatrie und Tagesklinik im Krankenhaus Eisenstadt Patienten im Alter von 16 bis 24 Jahren versorgt werden.

Bei jüngeren Generationen gibt es zum Glück bereits ein Umdenken. Immer mehr Burschen und junge ...
Bei jüngeren Generationen gibt es zum Glück bereits ein Umdenken. Immer mehr Burschen und junge Männer erkennen, dass frühzeitige Hilfe die Lebensqualität verbessern und Leid erheblich verringern kann.(Bild: Svitlana - stock.adobe.com)

Keine Überweisung nötig
Doch nicht nur Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen dürfen auf Hilfe zählen. Auch für jene, die in Lebenskrisen stecken – und in eine solche kann jeder rutschen –, gibt es Anlaufstellen. „Die Sozialen Dienste Burgenland bieten umfangreiche Angebote für psychische Gesundheit – angefangen bei präventiven Maßnahmen wie der Familienbegleitung von ,Netzwerk Kind‘ und den Fortbildungen der Suchtprävention für Lehrpersonal bis hin zu unseren Behandlungszentren für Kinder und Erwachsene. All diese Angebote sind kostenlos, niederschwellig erreichbar und man benötigt keine Überweisung!“, sagt Geschäftsführer Johannes Zsifkovits. 

Weil für viele Betroffene bereits die Suche nach der richtigen Unterstützung herausfordernd ist, gibt es den Psychosozialen Dienst Burgenland (PSD). Hier finden neben Erkrankten auch deren Angehörige ein offenes Ohr. In jedem Bezirk gibt es eine Einrichtung. Allein im Vorjahr wurden mehr als 5000 Patienten mit rund 43.000 Kontakten rasch, wohnortnah und unentgeltlich unterstützt.

Auf Wunsch auch anonym
„Ein zentraler Vorteil ist das multiprofessionelle Team, das aus Ärzten, Psychologen, Psychotherapeuten, Sozialarbeitern und Pflegefachkräften besteht und unter einem Dach zusammenarbeitet. Man wird also nicht von einer Stelle zur nächsten geschickt, sondern kann verschiedene Unterstützungsangebote direkt in Anspruch nehmen. Das erleichtert vieles und hilft auch schwer erkrankten Menschen, gut und über längere Zeiträume begleitet zu werden – auf Wunsch auch anonym“, sagt Michaela Wagner, die Chefärztin des PSD Südburgenland.

Zitat Icon

Wenn sich jemand das Bein bricht, würde niemand sagen: Reiß dich zusammen! Bei Depressionen und Angststörungen hören wir das immer noch. Auch deshalb empfinden es viele Menschen als Schwäche, sich Hilfe zu holen. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Sich Hilfe zu holen, ist eine Stärke!

Dr. Michaela Wagner, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin

Bild: zVg

Umgang mit Gefühlen
Darüber hinaus setzt das Land auf gezielte Unterstützung an den Schulen – durch Psychologen, Sozialpädagogen und Beratungslehrer. Aufklärung und ein offener Umgang sind nämlich die beste Prävention. „Es geht darum, Lebenskompetenzen zu vermitteln. Die Kinder sollen lernen, mit Emotionen und Konflikten umzugehen. Das macht sich Jahre später bezahlt und schützt beispielsweise auch vor Suchtverhalten“, so Wagner. 

Porträt von Petra Klikovits
Petra Klikovits
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
11° / 17°
Symbol stark bewölkt
Güssing
9° / 19°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
10° / 17°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
11° / 17°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
9° / 18°
Symbol wolkig

krone.tv

Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Großer Jubel bei den Angehörigen der Hamas-Geiseln nach Bekanntwerden der Einigung
Israels Präsident:
„Kein Zweifel, Trump verdient Friedensnobelpreis“
Israel und die islamistische Hamas haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf die ...
„Geiseln bald frei“
Trump: Israel und Hamas stimmen Friedensplan zu
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
148.228 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Deutsche Bundesliga
„Wer weiß, wie lange ich noch leben werde“
113.394 mal gelesen
Während seiner Karriere betäubte Ivan Klasnic Schmerzen mit Medikamenten. Heute leidet er unter ...
Wirtschaft
„Sämtliche Führungskräfte waren von Benko gekauft“
104.139 mal gelesen
Ex-Aufsichtsrat Alfred Gusenbauer, Ex-Vorstand Erhard Grossnigg (re.)
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1347 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1243 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1214 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Mehr Burgenland
Landesparteitag
Neustart ohne Euphorie: ÖVP kürt Zarits zum Chef
Gemeinden modernisiert
Einzigartige Regel für Besetzung von Orts-Chefs
Jetzt Tickets sichern!
Kultige Michael-Jackson-Show in Wien erleben!
Fest zum Ernte-Ende
Feiern Sie mit den Winzern gemeinsam „Adrimarsch“
Teamgeist lohnt sich
Tore & Werbung: Nationalelf bringt 11,7 Millionen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf