Seelische Leiden dürfen kein Tabuthema mehr sein

Sicherheit und Chancengleichheit

Werden emotionale Probleme so belastend, dass sie das Wohlbefinden beeinträchtigen und den Alltag einschränken, kann Psychotherapie helfen. Doch nicht jeder kann sich eine leisten. Kassentherapieplätze gibt es, verglichen mit Bevölkerungszahl und Bedarf, im Burgenland nur wenige. In strukturschwachen Regionen in den Bezirken Güssing und Jennersdorf muss man sogar bis zu ein Jahr lang darauf warten! Weil die psychotherapeutische Versorgung in die Zuständigkeit der Sozialversicherungsträger fällt und das Land hier keine direkten Einflussmöglichkeiten auf eine notwendige Verbesserung hat, forciert Rot-Grün ein starkes öffentliches Gesundheitssystem, das Sicherheit und Chancengleichheit bietet.