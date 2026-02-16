Österreicher nach Tag eins auf Plätzen 11 und 21

Treichl jagd bestes Olympia-Ergebnis

Treichl lag nach dem ersten Lauf auf Rang 13, hat dank der fünftbesten Zeit im zweiten aber gute Chancen, in seinem fünften Olympiarennen erstmals in die Top Ten zu fahren. „In den ersten Lauf sind wir ein bisschen daneben reingestartet. Schon die eins haben wir nicht gut erwischt, dann hat sich das ein bisschen durchgezogen, dass wir nicht richtig in Fahrt gekommen sind. Der zweite war deutlich besser“, resümierte der Tiroler seinen ersten Bewerbstag. Am Dienstag hofft er, die Kurven eins und zwei besser zu erwischen und noch einen Sprung nach vor zu schaffen. „Voller Angriff, gut starten, brav fahren, dann sehen wir, wo wir hinkommen“, erklärte Treichl.