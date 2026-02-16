Österreicher nach Tag eins auf Plätzen 11 und 21

Die österreichischen Schlitten liegen zur Halbzeit des olympischen Zweierbob-Bewerbs der Männer in Cortina d‘Ampezzo außerhalb der Top Ten. Markus Treichl/Daniel Bertschler haben als Elfte 1,75 Sekunden Rückstand auf die Spitze, Jakob Mandlbauer/Daiyehan-Obafemi Nichols-Bardi lagen auf Rang 21.
In der Entscheidung am Dienstag mit den Läufen drei (19.00 Uhr) und vier (21.05 Uhr) steuern die deutschen Bobs wie schon vor vier Jahren in Peking auf einen Dreifachsieg zu.
Treichl jagd bestes Olympia-Ergebnis
Treichl lag nach dem ersten Lauf auf Rang 13, hat dank der fünftbesten Zeit im zweiten aber gute Chancen, in seinem fünften Olympiarennen erstmals in die Top Ten zu fahren. „In den ersten Lauf sind wir ein bisschen daneben reingestartet. Schon die eins haben wir nicht gut erwischt, dann hat sich das ein bisschen durchgezogen, dass wir nicht richtig in Fahrt gekommen sind. Der zweite war deutlich besser“, resümierte der Tiroler seinen ersten Bewerbstag. Am Dienstag hofft er, die Kurven eins und zwei besser zu erwischen und noch einen Sprung nach vor zu schaffen. „Voller Angriff, gut starten, brav fahren, dann sehen wir, wo wir hinkommen“, erklärte Treichl.
„Ein paar Fehler zu viel“
Olympia-Debütant Mandlbauer benötigt einen guten dritten Durchgang, um noch die Qualifikation für die besten 20 für Lauf vier zu schaffen. „Es waren ein paar Fehler zu viel. Vor allem im ersten. Im zweiten weniger, dafür hatten wir einen groben Fehler von drei auf vier, wo ich eigentlich die ganze Woche gut gefahren bin“, analysierte der 27-Jährige seine Fahrten. 0,41 Sekunden fehlen auf die Top 20. „56,30 (Anm.: Lauf eins) ist nicht das Maximum, ich kann 55 hoch fahren, wenn ich die treffe, kann ich noch aufholen“, sagte Mandlbauer.
Deutsche auf Goldkurs
Klar auf Goldkurs liegen die Topfavoriten Johannes Lochner/Georg Fleischhauer. Lochner war mit Start- und Bahnrekord im ersten Lauf eine Klasse für sich, auch im zweiten der Schnellste und greift nach zweimal Silber 2022 in Peking nach seinem ersten Olympiasieg. Der 35-jährige Bayer geht mit dem großen Vorsprung von 0,80 Sekunden auf den vierfachen Olympiasieger und 18-fachen Weltmeister Francesco Friedrich mit Anschieber Alexander Schuller in den zweiten Tag. Adam Ammour/Alexander Schaller komplettieren die deutsche Dreifachführung (+1,24). Lochner/Fleischhauer hatten in diesem Winter alle sechs Weltcup-Zweier, die sie gemeinsam bestritten haben, gewonnen.
