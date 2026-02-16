Wieder Lawinenalarm: Eine Person geborgen

Im freien Bereich des Skigebiets von St. Anton am Arlberg gab es vor Kurzem einen Lawinenabgang. Zwei Hubschrauber erkunden gerade die Lage, es gab zwei Verschüttete. Eine Person wurde inzwischen laut Polizei unverletzt geborgen.
Die Lawine löste sich im Bereich des „Törlis“, einer steilen Rinne, die oft als Variantenabfahrt von Wintersportlern genutzt wird. Sie befindet sich unweit von der Bergstation Kapall.
LVS-Signale festgestellt
Laut Leitstelle Tirol bemerkte der Führer einer Skigruppe den Lawinenabgang und stellte beim Vorbeifahren am Lawinenkegel LVS-Signale fest. Später schlug er dann Alarm.
Kaum Flugwetter, gefährliche Suche
Es herrscht schlechtes Flugwetter, dennoch probieren der Notarzthubschrauber Gallus 3 und die Libelle Tirol einen Suchflug. Auch die Bergrettung St. Anton steht im Einsatz. Ein Vordringen zum Lawinenkegel ist bei Gefahrenstufe 4 – große Gefahr – jedoch äußerst heikel.
Ein Wintersportler geborgen
Mittlerweile steht fest, dass es zwei Verschüttete gab. Ein Wintersportler konnte laut Polizei mittlerweile unverletzt geborgen werden. Ein zweiter beteiligter Wintersportler blieb wohl unverletzt. Die Suche wurde inzwischen aus Sicherheitsgründen abgebrochen.
