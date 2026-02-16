Absturz, Salto und Kollisionen im Schneetreiben

Ein kräftiger Wintereinbruch bis in Tallagen sorgte Montagfrüh und am Vormittag für massive Probleme auf den Tiroler Straßen. Es kam zu Sperren, Staus, Behinderungen – und leider auch zu folgenschweren Unfällen, bei denen mehrere Verletzte zu beklagen waren.
Bereits um kurz nach 6 Uhr krachte es auf der B178 Loferer Straße bei Waidring im Bezirk Kitzbühel. Die Freiwillige Feuerwehr wurde mittels Pager alarmiert – in der Erstmeldung war von drei beteiligten Fahrzeugen und mehreren Personen die Rede. Offenbar gab es drei Verletzte, eine eingeklemmte Person musste von den Einsatzkräften befreit werden.
Aufgrund einer folgenden Totalsperre gab es am Vormittag umfangreiche Verzögerungen entlang der B178.
Rutschpartien und Überschlag
Kurz nach 9.30 Uhr war dann die L7 Kasbachstraße bei Eben am Achensee Schauplatz von gleich zwei Unfällen binnen kurzer Zeit. Mehrere Autos waren bei winterlichen Bedingungen zusammengekracht.
„Ein Fahrzeug kollidierte zunächst mit einer Straßenlaterne, überschlug sich und prallte anschließend ungebremst gegen zwei weitere Pkw. Kurze Zeit später kam an derselben Stelle ein weiteres Fahrzeug ins Rutschen und touchierte eine Garage“, heißt es vonseiten der Feuerwehr. Glück im Unglück: offenbar wurde nur eine Person leicht verletzt.
Noch während der Aufräumarbeiten habe sich etwa 300 Meter oberhalb der Einsatzstelle in Eben am Achensee ein weiterer Unfall ereignet: „Ein Pkw rutschte gegen ein Straßenschild und kam in Schräglage zum Stillstand. Auch hier unterstützte die Feuerwehr den angeforderten Abschleppdienst.“
Auto im hinteren Ötztal abgestürzt
Schauplatzwechsel ins hintere Ötztal: Kurz nach 10 Uhr ereignete sich in Obergurgl/Hochgurgl ein spektakulärer Verkehrsunfall. Bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen kam ein Pkw mit zwei Insassen von der Fahrbahn ab und stürzte über die angrenzende Böschung. Letztlich blieb das Fahrzeug bei Bäumen hängen. Die Lenkerin blieb offenbar unverletzt, ihr Beifahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung zu einem ortsansässigen Arzt gebracht. Genauere Details sind noch nicht bekannt.
Sperren und Schneekettenpflicht
Auch andernorts sorgte der Schnee für Probleme. Die Inntalautobahn (A12) war im Oberland im Bereich der Tunnel bei Zams und Landeck kurzzeitig gesperrt gewesen, selbiges galt für die Fernpassstraße (B179) aufgrund hängengebliebener Lkw. Im Laufe des Vormittags entspannte sich die Situation und die Straßensperren wurden aufgehoben, hieß es.
Von kurzzeitigen Sperren war auch die Mieminger Straße (B189) und die Mötzer Straße (L236) betroffen. Teils herrschte auch Schneekettenpflicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.