Absturz, Salto und Kollisionen im Schneetreiben

Auto im hinteren Ötztal abgestürzt

Schauplatzwechsel ins hintere Ötztal: Kurz nach 10 Uhr ereignete sich in Obergurgl/Hochgurgl ein spektakulärer Verkehrsunfall. Bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen kam ein Pkw mit zwei Insassen von der Fahrbahn ab und stürzte über die angrenzende Böschung. Letztlich blieb das Fahrzeug bei Bäumen hängen. Die Lenkerin blieb offenbar unverletzt, ihr Beifahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung zu einem ortsansässigen Arzt gebracht. Genauere Details sind noch nicht bekannt.