Mehrere Verletzte

Absturz, Salto und Kollisionen im Schneetreiben

Tirol
16.02.2026 13:54
In Eben am Achensee krachten mehrere Autos zusammen (links). Im Ötztal stürzte ein Pkw ab.
In Eben am Achensee krachten mehrere Autos zusammen (links). Im Ötztal stürzte ein Pkw ab.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Ein kräftiger Wintereinbruch bis in Tallagen sorgte Montagfrüh und am Vormittag für massive Probleme auf den Tiroler Straßen. Es kam zu Sperren, Staus, Behinderungen – und leider auch zu folgenschweren Unfällen, bei denen mehrere Verletzte zu beklagen waren.

Bereits um kurz nach 6 Uhr krachte es auf der B178 Loferer Straße bei Waidring im Bezirk Kitzbühel. Die Freiwillige Feuerwehr wurde mittels Pager alarmiert – in der Erstmeldung war von drei beteiligten Fahrzeugen und mehreren Personen die Rede. Offenbar gab es drei Verletzte, eine eingeklemmte Person musste von den Einsatzkräften befreit werden.

Aufgrund einer folgenden Totalsperre gab es am Vormittag umfangreiche Verzögerungen entlang der B178.

Rutschpartien und Überschlag
Kurz nach 9.30 Uhr war dann die L7 Kasbachstraße bei Eben am Achensee Schauplatz von gleich zwei Unfällen binnen kurzer Zeit. Mehrere Autos waren bei winterlichen Bedingungen zusammengekracht.

Unfall auf der Kasbachstraße.
Unfall auf der Kasbachstraße.(Bild: ZOOM Tirol)

„Ein Fahrzeug kollidierte zunächst mit einer Straßenlaterne, überschlug sich und prallte anschließend ungebremst gegen zwei weitere Pkw. Kurze Zeit später kam an derselben Stelle ein weiteres Fahrzeug ins Rutschen und touchierte eine Garage“, heißt es vonseiten der Feuerwehr. Glück im Unglück: offenbar wurde nur eine Person leicht verletzt.

Noch während der Aufräumarbeiten habe sich etwa 300 Meter oberhalb der Einsatzstelle in Eben am Achensee ein weiterer Unfall ereignet: „Ein Pkw rutschte gegen ein Straßenschild und kam in Schräglage zum Stillstand. Auch hier unterstützte die Feuerwehr den angeforderten Abschleppdienst.“

Bäume verhinderten im Ötztal einen noch weiteren Absturz.
Bäume verhinderten im Ötztal einen noch weiteren Absturz.(Bild: ZOOM Tirol)

Auto im hinteren Ötztal abgestürzt
Schauplatzwechsel ins hintere Ötztal: Kurz nach 10 Uhr ereignete sich in Obergurgl/Hochgurgl ein spektakulärer Verkehrsunfall. Bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen kam ein Pkw mit zwei Insassen von der Fahrbahn ab und stürzte über die angrenzende Böschung. Letztlich blieb das Fahrzeug bei Bäumen hängen. Die Lenkerin blieb offenbar unverletzt, ihr Beifahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung zu einem ortsansässigen Arzt gebracht. Genauere Details sind noch nicht bekannt.

Sperren und Schneekettenpflicht
Auch andernorts sorgte der Schnee für Probleme. Die Inntalautobahn (A12) war im Oberland im Bereich der Tunnel bei Zams und Landeck kurzzeitig gesperrt gewesen, selbiges galt für die Fernpassstraße (B179) aufgrund hängengebliebener Lkw. Im Laufe des Vormittags entspannte sich die Situation und die Straßensperren wurden aufgehoben, hieß es.

Von kurzzeitigen Sperren war auch die Mieminger Straße (B189) und die Mötzer Straße (L236) betroffen. Teils herrschte auch Schneekettenpflicht.

Tirol
16.02.2026 13:54
Ähnliche Themen
Tirol

