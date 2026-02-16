Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März

Der Höhenflug der Strompreise ist vorerst vorbei: Wie angekündigt senkt die Verbund AG als großer Anbieter ab März den Tarif um 3,6 Cent auf 9,5 Cent netto je Kilowattstunde. Das spezielle Angebot, genannt „V-Strom Österreich“, gilt für 12 Monate. Die Details sind nun fix, die „Krone“ kennt sie schon.
Im Jänner kündigte Verbund-Vorstandschef Michael Strugl eine Preisreduktion an – nicht zuletzt, weil die Regierung mehr Wettbewerb zwischen den Energieversorgern und dadurch niedrigere Kosten für Haushalte und Betriebe verlangte.
Entlastung kommt jetzt
Diese Entlastung kommt nun. Nach „Krone“-Informationen sieht das Angebot konkret so aus: Der übliche Strompreis ist 12,50 Cent netto je Kilowattstunde. Inklusive Steuern und Abgaben sind es 15 Cent. Darauf gewährt der Verbund nun einen Rabatt von 3 Cent netto (3,60 Cent brutto). Für den „V-Strom Österreich“ zahlt man daher im Endeffekt nur noch 9,5 Cent netto (11,40 Cent brutto). Dazu kommt ein im Vergleich ebenfalls günstiger Grundpreis von 3,99 Euro netto im Monat (4,79 Euro brutto).
Der neue Tarif ist für 12 Monate garantiert, und er gilt auch befristet für 12 Monate. Danach fällt nach derzeitigem Stand wieder der Tarif ohne Rabatt an.
Bestehende Kunden vom Verbund werden bereits jetzt schriftlich über den neuen Preis informiert. Sie müssen dann ausdrücklich einem Umstieg zustimmen und können dies bereits ab heute, Montag tun. Wer das bis 28. Februar macht, hat dann schon ab 1. März die niedrigeren Kosten. Stimmt man später zu oder hat man noch einen Vertrag mit Bindungsfrist, so gelten die neuen Preise ab dem ersten Tag des Folgemonats. Bestehende Rabatte bzw. Boni werden anteilig abgerechnet, nicht verbrauchte Restbeträge verfallen jedoch mit dem Tarifwechsel.
Auch Neukunden von anderen Versorgern will der Verbund so gewinnen. Für sie gelten die gleichen Bedingungen, sie müssen beim Umstieg nur etwaige Bindungsfristen bei ihrem derzeitigen Stromanbieter beachten.
Generell ist der „V-Strom Österreich“ für private Haushalte, Gewerbe und Landwirte verfügbar, die einen Jahresverbrauch von maximal 100.000 Kilowattstunden haben.
