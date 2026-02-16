Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März

Bestehende Kunden vom Verbund werden bereits jetzt schriftlich über den neuen Preis informiert. Sie müssen dann ausdrücklich einem Umstieg zustimmen und können dies bereits ab heute, Montag tun. Wer das bis 28. Februar macht, hat dann schon ab 1. März die niedrigeren Kosten. Stimmt man später zu oder hat man noch einen Vertrag mit Bindungsfrist, so gelten die neuen Preise ab dem ersten Tag des Folgemonats. Bestehende Rabatte bzw. Boni werden anteilig abgerechnet, nicht verbrauchte Restbeträge verfallen jedoch mit dem Tarifwechsel.