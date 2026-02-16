Nazi-Hinrichtungs-Fotos in Griechenland entdeckt

Regierung prüft Echtheit

Die Fotos sollen die letzten Momente der Großteils kommunistischen Widerstandskämpfer vor ihrer Erschießung am 1. Mai 1944 dokumentieren. Die griechische Regierung leitete ein Verfahren zur möglichen Übernahme der Fotos ein. „Unter der Voraussetzung, dass deren Eigentümer die Echtheit nachweisen können oder einer Überprüfung durch die vom Kulturministerium bestimmten Experten zustimmen“, sagte Regierungssprecher Pavlos Marinakis. Unterdessen wurden mindestens zwei der auf den Fotos abgebildeten Männer von Angehörigen erkannt, berichtete die Athener Zeitung „Ta Nea“.