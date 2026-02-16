Auf eBay angeboten
Nazi-Hinrichtungs-Fotos in Griechenland entdeckt
Gut acht Jahrzehnte nach der Hinrichtung von 200 Griechen in Athen sind erstmals Fotos der Erschießung während der Nazi-Besatzung aufgetaucht. Sie sollen die Tat zeigen und wurden zunächst von einem belgischen Sammler auf eBay zum Verkauf angeboten.
Bisher war kein Bildmaterial dieser Hinrichtung bekannt. Entdeckt wurden die Aufnahmen von der Facebook-Gruppe „Greece at WWII Archives“, die regelmäßig Dokumente und Bilder aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs veröffentlicht.
Regierung prüft Echtheit
Die Fotos sollen die letzten Momente der Großteils kommunistischen Widerstandskämpfer vor ihrer Erschießung am 1. Mai 1944 dokumentieren. Die griechische Regierung leitete ein Verfahren zur möglichen Übernahme der Fotos ein. „Unter der Voraussetzung, dass deren Eigentümer die Echtheit nachweisen können oder einer Überprüfung durch die vom Kulturministerium bestimmten Experten zustimmen“, sagte Regierungssprecher Pavlos Marinakis. Unterdessen wurden mindestens zwei der auf den Fotos abgebildeten Männer von Angehörigen erkannt, berichtete die Athener Zeitung „Ta Nea“.
Anbieter stoppt Auktion
Der Anbieter der Fotos, der belgische Sammler Tim de Craene, sagte der Athener Zeitung „Kathimerini“, er habe die geplante Auktion auf eBay persönlich gestoppt. Er verstehe, dass die Bilder besonders sensibel seien, sagte er dem Blatt. Zugleich forderte er die Anerkennung seiner rechtlichen Eigentümerschaft und erklärte sich zu Gesprächen mit den griechischen Behörden bereit.
Hinrichtung war Vergeltungstat
Die 200 Griechen waren am 1. Mai 1944 als Vergeltung für den Tod von vier Wehrmachtsoldaten in Südgriechenland hingerichtet worden. Fünf Monate später verließ die Wehrmacht unter dem Druck der vorrückenden Roten Armee in Eile den Südosten Europas.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.