Kosmischer Nullpunkt

Warum diese Woche dein Leben neu schreibt

Freizeit
16.02.2026 14:34
Von krone.tv

Astrologin Astrid Hogl-Kräuter spricht von einer besonderen Woche: „Wir stehen am Rande einer neuen Zeit.“ Schon zu Beginn sorge eine Uranus-Frequenz für Unruhe, „sie schiebt uns aus dem Gewohnten heraus“. Der Neumond mit partieller Sonnenfinsternis am Dienstag sei ein „kosmischer Reset“ und stelle zentrale Fragen: „Was ist echt? Was war nur Anpassung?“ Der Höhepunkt folge am Freitag mit einer seltenen Konstellation von Saturn und Neptun : „Man kann sagen, die alte Geschichte ist vorbei und eine neue beginnt jetzt.“ Besonders in Beziehungen werde es ehrlich, denn „es fällt alles weg, was künstlich ist“. Ihr Fazit: „Diese Woche ist kein normaler Abschnitt, sondern eine Schwelle.“ Mehr dazu im Video oben!

Folgen Sie uns auf