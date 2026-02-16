Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Faschingsumzug

23-Jährige von Mädchenbande brutal verprügelt

Chronik
16.02.2026 13:10
Die Verletzte wurde ins Spital gebracht.
Die Verletzte wurde ins Spital gebracht.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Wilde Szenen haben sich am Samstagabend nach einem Faschingsumzug in einem Festzelt in Götzis (Vorarlberg) abgespielt. Eine 23-jährige Frau ist von mindestens vier unbekannten Mädchen nach einem Streit attackiert worden und musste ins Spital gebracht werden.

0 Kommentare

Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 19 Uhr in einem Festzelt nahe der Kulturbühne AmBach. Laut Informationen der Polizei kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen der 23-Jährigen und einem als Piratin verkleideten Mädchen. Nach dieser Ouvertüre ging es rund eine Stunde später so richtig zur Sache: Mindestens vier Mädchen, darunter auch die erwähnte „Piratin“, stürmten auf die 23-Jährige zu, rissen sie zu Boden und schlugen auf sie ein.

Frau verletzt und ins Krankenhaus
Das Opfer erlitt bei der Attacke Verletzungen unbestimmten Grades und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Landeskrankenhaus eingeliefert werden.

Die Polizeiinspektion Götzis sucht nun nach Personen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den beteiligten Personen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8157 zu melden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
16.02.2026 13:10
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-1° / 3°
Symbol starker Regen
Bludenz
2° / 5°
Symbol starker Regen
Dornbirn
1° / 6°
Symbol Regen
Feldkirch
1° / 7°
Symbol starker Regen

krone.tv

Der Täter ging so brutal vor, dass das Mädchen einen Knochenbruch erlitt.
Opfer schwer verletzt
Italien: Fremder will Kind in Supermarkt entführen
Bisher konnten 23 Tatverdächtige ausgeforscht werden.
4,8 Mio. Euro Schaden
„Schockanrufe“: Kriminelle Bande zerschlagen
Die Waggons sprangen aus den Gleisen.
Enormer Schaden
Großer Einsatz: Güterzug stürzte bei Verschub um
Rapids Fans zuckten wieder einmal aus!
„Will keiner sehen“
Als Rapid versagte, wurde es ein Derby der Schande
Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
157.890 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
127.214 mal gelesen
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
113.015 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
968 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
753 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Österreich
Finanz rechnet ab: Schwarze Kassen in 130 Lokalen
736 mal kommentiert
Mehr Chronik
Muss Land einspringen?
Klamme Gemeinde: Selbst 600 Euro sind zu viel
Einsatz in Dornbirn
Fünf Verletzte bei Unfall auf gerader Strecke
Mann schwer verletzt
Fahrgast wurde von Taxi überrollt und eingeklemmt
Altach-Coach Summer:
„In Linz werden wir nicht so viele Chancen haben“
Olympiasiegerin Rädler
„Habe gespürt, dass sie immer hinter mir stehen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf