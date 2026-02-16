23-Jährige von Mädchenbande brutal verprügelt

Wilde Szenen haben sich am Samstagabend nach einem Faschingsumzug in einem Festzelt in Götzis (Vorarlberg) abgespielt. Eine 23-jährige Frau ist von mindestens vier unbekannten Mädchen nach einem Streit attackiert worden und musste ins Spital gebracht werden.
Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 19 Uhr in einem Festzelt nahe der Kulturbühne AmBach. Laut Informationen der Polizei kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen der 23-Jährigen und einem als Piratin verkleideten Mädchen. Nach dieser Ouvertüre ging es rund eine Stunde später so richtig zur Sache: Mindestens vier Mädchen, darunter auch die erwähnte „Piratin“, stürmten auf die 23-Jährige zu, rissen sie zu Boden und schlugen auf sie ein.
Frau verletzt und ins Krankenhaus
Das Opfer erlitt bei der Attacke Verletzungen unbestimmten Grades und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Landeskrankenhaus eingeliefert werden.
Die Polizeiinspektion Götzis sucht nun nach Personen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den beteiligten Personen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8157 zu melden.
