23-Jährige von Mädchenbande brutal verprügelt

Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 19 Uhr in einem Festzelt nahe der Kulturbühne AmBach. Laut Informationen der Polizei kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen der 23-Jährigen und einem als Piratin verkleideten Mädchen. Nach dieser Ouvertüre ging es rund eine Stunde später so richtig zur Sache: Mindestens vier Mädchen, darunter auch die erwähnte „Piratin“, stürmten auf die 23-Jährige zu, rissen sie zu Boden und schlugen auf sie ein.