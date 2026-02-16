Dana Eden (52) tot in Hotel in Athen gefunden

Schock in der internationalen TV-Welt: Die israelische Produzentin und Serienschöpferin Dana Eden ist während der Dreharbeiten zur neuen Staffel der Erfolgsserie „Teheran“ überraschend verstorben. Sie wurde 52 Jahre alt.
Nach Angaben israelischer Medien wurde Eden leblos in einem Hotel in Athen gefunden. Ihr Bruder hatte sie entdeckt, nachdem sie nicht mehr auf seine Nachrichten reagiert hatte. Die Produzentin war für die Dreharbeiten zur vierten Staffel nach Griechenland gereist, um das internationale Projekt persönlich zu begleiten.
Polizei ordnet Obduktion an
Die griechischen Behörden haben Ermittlungen aufgenommen. Eine Obduktion soll nun klären, woran die 52-Jährige starb. Sicherheitskameras wurden ausgewertet, Hotelmitarbeiter befragt.
Ersten Berichten zufolge gibt es keine Hinweise auf ein Verbrechen. Auch griechische Medien sprechen derzeit von keinem Anzeichen für Fremdeinwirkung.
Produktionsfirma weist Gerüchte zurück
Im Netz kursierten rasch Spekulationen, wonach Eden Opfer eines politischen Anschlags geworden sein könnte. Ihre Produktionsfirma Dana & Shula Productions – die sie gemeinsam mit Partnerin Shula Spiegel leitete – widersprach diesen Gerüchten jedoch entschieden.
In einer offiziellen Stellungnahme heißt es, man sei „schockiert und zutiefst traurig über den plötzlichen Verlust“. Zugleich stellte das Unternehmen klar, dass Gerüchte über einen kriminellen oder nationalistischen Hintergrund „nicht wahr und unbegründet“ seien. Man rufe Medien und Öffentlichkeit dazu auf, keine haltlosen Theorien zu verbreiten und die Privatsphäre der Familie zu respektieren.
Internationale Erfolgsserie „Teheran“
Die preisgekrönte Spionageserie Tehran erzählt die Geschichte einer israelischen Agentin im Iran und wurde international gefeiert. Die Serie wird vom israelischen Sender Kan mitproduziert und ist auch über Apple TV+ weltweit abrufbar. Erst vor wenigen Wochen startete die dritte Staffel.
