KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen

Am Wochenende sorgte der Textildiskonter KiK mit der Ankündigung, insgesamt rund 50 Shops in ganz Europa schließen zu wollen, für Aufregung. Neben 25 Filialen in Deutschland ist auch Österreich betroffen. Krone+ weiß, wie viele Filialen betroffen sind.
Seit 1998 verkauft KiK (Kunde ist König) in Österreich diverse Produkte von Kleidung über Spielzeug bis hin zu Alltagsgegenständen. 220 Filialen baute das Unternehmen in Österreich auf, 4200 waren es zu Spitzenzeiten in ganz Europa. Rund 32.000 Arbeitsplätze gehen auf das deutsche Unternehmen. Doch schon 2023 rutschte das Unternehmen in eine Krise, schrieb rote Zahlen. Im September 2025 mussten zahlreiche Shops in Deutschland schließen, auch Österreich war damals schon betroffen.
