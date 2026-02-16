KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen

Seit 1998 verkauft KiK (Kunde ist König) in Österreich diverse Produkte von Kleidung über Spielzeug bis hin zu Alltagsgegenständen. 220 Filialen baute das Unternehmen in Österreich auf, 4200 waren es zu Spitzenzeiten in ganz Europa. Rund 32.000 Arbeitsplätze gehen auf das deutsche Unternehmen. Doch schon 2023 rutschte das Unternehmen in eine Krise, schrieb rote Zahlen. Im September 2025 mussten zahlreiche Shops in Deutschland schließen, auch Österreich war damals schon betroffen.