Was hilft, wenn plötzlich die Luft wegbleibt
Erstickungsnotfall
Ein Husten, ein panischer Blick – und plötzlich zählt jede Sekunde. Ersticken passiert schneller, als viele denken. Viele glauben zu wissen, was dann zu tun ist, doch aktuelle Daten zeigen: Nicht jede Methode ist gleich wirksam.
„Iss langsam und kau gründlich“ – diesen Satz haben so oder so ähnlich wohl die meisten von uns als Kind gehört. Aus gutem Grund: Wer hastig schlingt, kann sich leicht verschlucken. Gerät ein Stück Essen in die Luftröhre – die bei Kleinkindern übrigens nur so breit ist wie ein Trinkhalm – kann aus einem harmlosen Snack schnell ein lebensgefährlicher Notfall werden.
