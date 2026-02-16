Was hilft, wenn plötzlich die Luft wegbleibt

„Iss langsam und kau gründlich“ – diesen Satz haben so oder so ähnlich wohl die meisten von uns als Kind gehört. Aus gutem Grund: Wer hastig schlingt, kann sich leicht verschlucken. Gerät ein Stück Essen in die Luftröhre – die bei Kleinkindern übrigens nur so breit ist wie ein Trinkhalm – kann aus einem harmlosen Snack schnell ein lebensgefährlicher Notfall werden.