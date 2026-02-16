Conchita Wurst ist DER Hingucker bei der Berlinale

Gäbe es bei der Berlinale den Goldenen Bären für den Look des Tages, ginge dieser Preis am Montag eindeutig an Conchita Wurst. Denn Tom Neuwirth, wie unser ESC-Sieger aus dem Jahr 2014 bürgerlich heißt, sorgte mit seinem Outfit beim Pressetermin zur „Blutgräfin“ für großes Blitzlichtgewitter.
Isabelle Huppert, Birgit Minichmayr, Lars Eidinger: Die Liste der berühmten Namen, die in dem österreichischen Film „Die Blutgräfin“ spielen, ist lang. Am Montagabend waren beim Pressetermin in Berlin allerdings alle Blicke auf Tom Neuwirth gerichtet.
Sänger trägt „Wald“ am Kopf
Der Sänger, der in dem Streifen erstmals seiner ersten Kinorolle zu sehen ist, zeigte sich nämlich in einem Look, der cooler nicht sein könnte. Zur eleganten Hose und zum rot gepunkteten Seidenhemd kombinierte der 37-Jährige ein Trachtensakko in Dunkelgrün.
Absolutes Highlight war allerdings die Filzhaube, die Conchita an diesem Tag auf dem Kopf trug. Die wurde nämlich dank grüner Wollbommeln zum Blickfang und wirkte dadurch fast, als trage Tom einen kleinen Wald am Kopf.
Eine lässige, rote Sonnenbrille, die wiederum die Farbe des stylishen Hemds aufgriff, rundete den coolen Look zwischen Tradition, Kaiserhaus und moderner High Fashion ab.
Neue Herausforderungen
Erst kürzlich gab Conchita Wurst bekannt, sich aus dem Song-Contest-Geschehen zurückzuziehen und sich neuen, beruflichen Herausforderungen zu widmen. Ob dazu auch ihre Schauspielkarriere gehört, das ließ Conchita jedoch vorerst offen ...
