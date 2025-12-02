Jetzt zeigt Video Fall der Palästina-Flaggen

Am Dienstagabend war es so weit: Die beiden Palästina-Flaggen auf der Votivkirche wurden endlich demontiert. Mit einem zuvor für eine Kunstinstallation georderten Kran rückten Arbeiter an – und lösten erst die eine, dann die zweite Fahne. Deren Abgang war ebenso spektakulär wie die Anbringung: Sie löste sich im Wind und stürzte in die Tiefe. Die „Krone“ hat das Video der Aktion. Schon tags zuvor hatte sich die Erzdiözese Wien den Unmut vieler Wiener auf sich gezogen. Immer wieder kamen die Fragen: War es eine Aktion der Kirche? Und: Warum dauert die Entfernung so lange?