Jetzt zeigt Video Fall der Palästina-Flaggen

Für Aufregung sorgten seit Samstag zwei Palästina-Flaggen auf den Turmspitzen der Votivkirche in der Bundeshauptstadt. Erst am Dienstagabend wurden sie entfernt – ein Video zeigt, wie eine der Fahnen aus großer Höhe herabfällt. Für viele Wiener waren sie eindeutig zu lange auf dem Gotteshaus.
Am Dienstagabend war es so weit: Die beiden Palästina-Flaggen auf der Votivkirche wurden endlich demontiert. Mit einem zuvor für eine Kunstinstallation georderten Kran rückten Arbeiter an – und lösten erst die eine, dann die zweite Fahne. Deren Abgang war ebenso spektakulär wie die Anbringung: Sie löste sich im Wind und stürzte in die Tiefe. Die „Krone“ hat das Video der Aktion. Schon tags zuvor hatte sich die Erzdiözese Wien den Unmut vieler Wiener auf sich gezogen. Immer wieder kamen die Fragen: War es eine Aktion der Kirche? Und: Warum dauert die Entfernung so lange?
Kran für Kunstinstallation bestellt
Die Antworten sind eindeutig. Ein Sprecher der Diözese: „Wir protestieren aufs Schärfste gegen die Instrumentalisierung der Kirche für politische Zwecke.“ Und: Für die Demontage wollte man auf einen für Montag bestellten Kran warten. Dass sich die Aktion bis Dienstagabend und damit über 60 Stunden lang ziehen würde, war so nicht absehbar.
Hintergründe nach wie vor unklar
Offen bleibt nach wie vor, wie die Unbekannten überhaupt auf die Türme gelangten. Sämtliche Zugänge seien üblicherweise verschlossen, Überwachungskameras existieren nicht. „Wir tappen da noch im Dunkeln“, betonte die Erzdiözese. Ob die Täter über die Fassade oder das Innere aufstiegen, ist völlig unklar.
Staatsschutz eingeschaltet
Auch für die Polizei bleibt der Fall rätselhaft. Zwar wurde eine Meldung aufgenommen, strafrechtlich relevante Delikte liegen laut aktuellem Stand nicht vor. Sollte die Kirche wegen Besitzstörung vorgehen wollen, müsste sie selbst Klage einreichen. Dass das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung eingeschaltet wurde, zeigt jedoch, wie ernst der Vorfall genommen wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.