Zwei Palästina-Flaggen auf der Votivkirche gehisst

Wie kamen die Fahnen auf die beiden Kirchturmspitzen?

Die zentrale Frage lautet nun: Wie gelangten die Fahnen dorthin? Wer hatte Zugang zu den Turmspitzen? Die „Krone“ bat um eine Stellungnahme, doch diese blieb bisher aus. Klar ist lediglich: Ein solcher Akt erfordert Vorbereitung und Aufwand. Von einem spontanen Impuls kann keine Rede sein. Damit steht der Auftakt zur Adventzeit unter einem völlig anderen Vorzeichen, als es die Stadt erhofft hatte.