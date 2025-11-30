Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zum Adventwochenende

Zwei Palästina-Flaggen auf der Votivkirche gehisst

Wien
30.11.2025 16:30
Palästina-Fahnen auf der Votivkirche und auf den Straßen – und das zum ersten Adventwochenende.
Palästina-Fahnen auf der Votivkirche und auf den Straßen – und das zum ersten Adventwochenende.(Bild: Leserreporter)

Ausgerechnet am ersten Adventwochenende wurde Wien von einer Pro-Palästina-Demo in Atem gehalten: Fahnen auf der Votivkirche und ein Angriff auf ein Presseteam sorgen für heftige Kritik. 

0 Kommentare

Der erste Advent sollte Wien in vertrauter Feststimmung erstrahlen lassen. Doch statt besinnlicher Ruhe lag am Samstag ein politischer Schatten über der Innenstadt. Die Plattform „Palästina Solidarität Österreich“ hatte zur Kundgebung aufgerufen. Ein Akt, der mitten im vorweihnachtlichen Trubel ohnehin für Diskussionen sorgte.

Attacke auf Kamerateam
Doch es blieb nicht bei Parolen und Transparenten. Schon im Vorfeld der Demo wurde ein Presseteam attackiert, sodass die Polizei einschreiten musste. Touristen und Wiener wurden Zeugen einer Szene, die in dieser Jahreszeit so gar nicht ins Bild passen wollte. Eine Gruppe, die für sich Solidarität fordert, hat offenbar ein Problem mit der freien Presse.

(Bild: Leserreporter null)

Zwei Palästina-Flaggen auf Kirchtürmen
Noch brisanter aber war ein Vorfall, der abseits des Protestzugs geschah. Auf beiden Türmen der Votivkirche wehten Palästina-Flaggen. Entsprechend heftig fielen die Reaktionen aus. Spaziergänger blieben stehen, fotografierten, diskutierten. „Warum ausgerechnet jetzt?“, fragten viele kopfschüttelnd. Die Provokation lag in der Kombination: ein Adventwochenende, eine politisierte Kundgebung, ein Übergriff auf Medien – und schließlich Fahnen an einem Gotteshaus, das mit dem Nahostkonflikt rein gar nichts zu tun hat.

Eine Pro-Palästina-Demo direkt am ersten Adventwochenende – für viele eine reine Provokation
Eine Pro-Palästina-Demo direkt am ersten Adventwochenende – für viele eine reine Provokation(Bild: Kronen Zeitung)

Wie kamen die Fahnen auf die beiden Kirchturmspitzen?
Die zentrale Frage lautet nun: Wie gelangten die Fahnen dorthin? Wer hatte Zugang zu den Turmspitzen? Die „Krone“ bat um eine Stellungnahme, doch diese blieb bisher aus. Klar ist lediglich: Ein solcher Akt erfordert Vorbereitung und Aufwand. Von einem spontanen Impuls kann keine Rede sein. Damit steht der Auftakt zur Adventzeit unter einem völlig anderen Vorzeichen, als es die Stadt erhofft hatte. 

Porträt von Philipp Stewart
Philipp Stewart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
3° / 4°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
3° / 4°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
3° / 4°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
3° / 4°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
2° / 4°
Symbol Nebel

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
243.230 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
119.696 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Gericht
„Mein Kind hat für den eigenen Tod bezahlt“
110.997 mal gelesen
Caros Mutter mit einem „Krone“-Bericht über die junge Frau, die als junger, gesunder Mensch aus ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
651 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Wien
Bundesliga im TICKER
LIVE: Kühbauers LASK gegen Krisen-Klub SK Rapid!
Zum Adventwochenende
Zwei Palästina-Flaggen auf der Votivkirche gehisst
Messermord in Wien
Verdächtiger geständig, aber viele Fragen offen
Krone Plus Logo
Kasperl der Woche
Mister 9 Prozent: Ex-Politiker als Großverdiener
Von Polizei verfolgt
Opfer erkennt eigenes Auto: Dieb steigt aufs Gas
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf