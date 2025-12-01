Kirche: „Protestieren aufs Schärfste gegen Aktion“

Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung eingeschaltet

Und die Polizei? Eine Meldung wurde jedenfalls aufgenommen, doch wie die Täter auf die Türme gelangten, bleibt auch für die Ermittler bislang unerklärlich. Strafrechtlich relevante Delikte gebe es zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht, heißt es. Nur bei Schäden am Gebäude wäre die Lage anders. Eine Besitzstörungsklage müsse die Kirche selbst einbringen. Sicher ist aber: Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung wurde informiert – ein Hinweis darauf, wie ernst der Vorfall eingestuft wird. Die Kirche selbst will jetzt die Aktion rekonstruieren und prüft bereits rechtliche Schritte.