Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Palästina-Flaggen

Kirche: „Protestieren aufs Schärfste gegen Aktion“

Wien
01.12.2025 14:45
Per Kran mussten die beiden Palästina-Flaggen von den Türmen der Votivkirche entfernt werden. ...
Per Kran mussten die beiden Palästina-Flaggen von den Türmen der Votivkirche entfernt werden. Der Kran war für die Anbringung einer Kunstinstallation bestellt.(Bild: zVg)

Die Diözese prüft im Fall um Palästina-Flaggen auf der Wiener Votivkirche rechtliche Schritte – und hat das Amt für Extremismusbekämpfung eingeschaltet. Während Kirche und Polizei um Aufklärung bemüht sind, hinterlassen unbekannte Chaoten die Votivkirche als Bühne für ihre Aktion. Noch immer fehlt jede Spur.

0 Kommentare

Am Rande einer Kundgebung tauchten am Samstag – wie die „Krone“ berichtete – zwei Palästina-Fahnen auf den Turmspitzen der Votivkirche auf. Ein politisch aufgeladener Anblick, der für heftige Empörung sorgte. Auch die Erzdiözese Wien zeigt sich fassungslos: „Wir protestieren aufs Schärfste gegen die Instrumentalisierung der Kirche für politische Zwecke.“ Eine Einladung oder gar ein Mitwirken der Pfarre schließt ein Sprecher kategorisch aus. „Sie sind offenbar raufgeklettert.“ Sämtliche Türen und Zugänge seien normalerweise verschlossen.

Dieser Anblick sorgte das vergangene Wochenende über für hitzige Diskussionen
Dieser Anblick sorgte das vergangene Wochenende über für hitzige Diskussionen(Bild: zVg)

Keine Videoüberwachung
Besonders pikant: Das Gotteshaus ist nicht videoüberwacht. Weder außen noch innen gibt es Kameras, die Aufschluss geben könnten. „Wir wissen nicht, wie sie die Türen zu den Turmstiegen hätten überwinden können“, so der Sprecher. Ob die Täter außen an der Fassade hinaufkletterten oder über das Innere eindrangen – alles ist offen, nichts belegt. „Wir tappen da noch im Dunkeln.“

Am Rande der Palästina-Demo wurde ein Mann nach einer Attacke auf ein Presseteam abgeführt
Am Rande der Palästina-Demo wurde ein Mann nach einer Attacke auf ein Presseteam abgeführt(Bild: Eva Manhart, Krone KREATIV)

Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung eingeschaltet
Und die Polizei? Eine Meldung wurde jedenfalls aufgenommen, doch wie die Täter auf die Türme gelangten, bleibt auch für die Ermittler bislang unerklärlich. Strafrechtlich relevante Delikte gebe es zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht, heißt es. Nur bei Schäden am Gebäude wäre die Lage anders. Eine Besitzstörungsklage müsse die Kirche selbst einbringen. Sicher ist aber: Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung wurde informiert – ein Hinweis darauf, wie ernst der Vorfall eingestuft wird. Die Kirche selbst will jetzt die Aktion rekonstruieren und prüft bereits rechtliche Schritte.

Lesen Sie auch:
Palästina-Fahnen auf der Votivkirche und auf den Straßen – und das zum ersten Adventwochenende.
Zum Adventwochenende
Zwei Palästina-Flaggen auf der Votivkirche gehisst
30.11.2025

Kran rückte für Kunstinstallation an
Kritisiert wurde auch, warum die Fahnen rund 48 Stunden nicht abgenommen wurden. Zufällig war für eine neue Kunstinstallation ohnehin ein Kran bestellt. Pfarrer Farrugia hatte noch am Wochenende mit der Firma die Demontage der Fahnen vereinbart. „Das trifft sich gut“, heißt es seitens der Erzdiözese. Sonst hätte man extra Industriekletterer engagieren müssen. 

Porträt von Philipp Stewart
Philipp Stewart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
2° / 8°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
2° / 8°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
1° / 7°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
1° / 7°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
1° / 8°
Symbol bedeckt

krone.tv

Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
Der Gründungskongress der neuen Parteijugend wurde von Protesten begleitet. Prominent auf ...
Erinnerte an Hitler
Kandidat „hat in der AfD nichts verloren“
Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
250.791 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
142.604 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
140.445 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Wien
Football-Aufreger
Anfrage aus der Steiermark kostete Vikings Titel
Bergrettung rückte aus
Junge Wiener saßen in Sneakers am Schneeberg fest
Wegen mehr Starkregen
400.000 Wiener besser vor Überflutung geschützt
Palästina-Flaggen
Kirche: „Protestieren aufs Schärfste gegen Aktion“
Die Stimme Österreichs
Genervt von Genderfragen?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf