Casinos Austria sollen Monopol-Lizenz behalten

Das richtig große Geld machen Glücksspielunternehmen heutzutage online statt am Roulette-Tisch. Rund um die Vergabe von Konzessionen bringen sich daher stets viele Interessenten in Stellung. Anbieter drängen auf den Markt und fordern eine Liberalisierung und ein Ende des Monopols. Doch der Finanzminister hat andere Pläne, wie die „Krone“ erfuhr.