Casinos Austria sollen Monopol-Lizenz behalten

Noch rechtzeitig vor dem Auslaufen der Glücksspiel-Lizenzen will die Regierung das Gesetz reformieren. Die „Krone“ kennt den Entwurf aus dem Finanzministerium. Demnach will der Minister am Monopol nicht rütteln – für Spieler könnte sich aber einiges ändern und Video-Terminals könnten vor dem Aus stehen.
Das richtig große Geld machen Glücksspielunternehmen heutzutage online statt am Roulette-Tisch. Rund um die Vergabe von Konzessionen bringen sich daher stets viele Interessenten in Stellung. Anbieter drängen auf den Markt und fordern eine Liberalisierung und ein Ende des Monopols. Doch der Finanzminister hat andere Pläne, wie die „Krone“ erfuhr.
