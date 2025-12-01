Jamaika-Star verstärkt Österreichs Sprint-Staffel

Zwei Siege in Zürich

Bei ihren 100-m-Bestzeiten lief sie 2016 mit 10,96 und 10,97 zweimal regulär unter 11,00 Sekunden. Mit ihren 10,96 qualifizierte sie sich auch für das olympische Sprint-Finale in Rio, wo sie Achte wurde. In der Staffel 2016 holte sie gemeinsam mit Elaine Thompson, Veronica Campbell-Brown und Shelly-Ann Fraser-Pryce die Silbermedaille. Ein Jahr später gewann sie auch mit der Jamaika-Staffel bei der WM in London Bronze. Ihre größten Einzelsiege feierte sie in Zürich im berühmten Letzigrund 2016 (11,04) und 2017 (11,07).