Olympia-Silber 2016

Jamaika-Star verstärkt Österreichs Sprint-Staffel

Sport-Mix
01.12.2025 19:33
Christania Williams
Christania Williams(Bild: Wolf Amri)

Christania Williams, 2016 Olympia-Zweite mit der Sprintstaffel für Jamaika, ist ab 1. Dezember 2025 für Österreich startberechtigt. Diesen Nationenwechsel teilte die World Athletics heute dem ÖLV mit. Die 31 Jahre alte Williams, die mit Nationaltrainer Philipp Unfried verheiratet ist, ist eine große Verstärkung für Österreichs 4 x 100-m-Staffel der Frauen.

0 Kommentare

Im Bobsport startet sie auch schon für Österreich und war beispielsweise am vergangenen Wochenende als Anschieberin im Zweierbob mit Katrin Beierl Siebente beim Weltcup in Igls.

Katrin Beierl und Christania Williams
Katrin Beierl und Christania Williams(Bild: APA/EXPA)

Vor rund einem Jahrzehnt zählte Christania Williams in der Leichtathletik zur Weltspitze, aber auch heuer lieferte sie noch sehr starke Zeiten ab…

Zwei Siege in Zürich
Bei ihren 100-m-Bestzeiten lief sie 2016 mit 10,96 und 10,97 zweimal regulär unter 11,00 Sekunden. Mit ihren 10,96 qualifizierte sie sich auch für das olympische Sprint-Finale in Rio, wo sie Achte wurde. In der Staffel 2016 holte sie gemeinsam mit Elaine Thompson, Veronica Campbell-Brown und Shelly-Ann Fraser-Pryce die Silbermedaille. Ein Jahr später gewann sie auch mit der Jamaika-Staffel bei der WM in London Bronze. Ihre größten Einzelsiege feierte sie in Zürich im berühmten Letzigrund 2016 (11,04) und 2017 (11,07).

(Bild: Philipp Unfried)

Heuer noch 11,28
Aber auch 2025 konnten sich ihre Ergebnisse natürlich noch blicken lassen! Heuer lief sie in Eisenstadt mit 11,28 ihre Saisonbestzeit, mit Windunterstützung kam sie in St. Pölten auf 11,21 (+2,6). Zum Vergleich: Leni Lindner erzielte in diesem Jahr im ÖLV-Bereich mit 11,37 die 100-m-Bestzeit, mit Wind lief sie 2025 11,26 (+2,6). Und auch über 60 m kam Christania Williams im Vorjahr in der Halle noch auf 7,18, dieselbe 60-m-Zeit lief sie heuer auch im Freien.

Kurzum: Christania Williams wird eine „super Verstärkung“ für Österreichs Staffel sein, wovon Philipp Unfried fest überzeugt ist. „Ich bin echt zuversichtlich, dass wir noch ein paar schnelle Zeiten von ihr sehen werden!“ In der Hallen-Saison der Leichtathleten wird seine Frau natürlich nicht starten, da sie sich auf die Olympischen Winterspiele konzentriert …

Olaf Brockmann

Porträt von krone Sport
krone Sport
