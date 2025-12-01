Kärntner Fotograf hält außerirdische Welten fest

In eine andere Welt verführt hat der Kärntner Astrofotograf Michael Sleeman die „Krone“ mit seinen Bildern von fernen Galaxien. Seine Faszination für das All ist ansteckend.
Staunend blickt Michael in den Nachthimmel. Seit eineinhalb Jahren beschäftigt sich der Kärntner intensiv mit der Astronomie – jener Wissenschaft, die Planeten, Sterne und Galaxien erforscht. Mit einem Teleskop blickt er in die Weiten des Universums. „Die Galaxien, Sterne und Planeten haben mich so begeistert, dass ich ihre Schönheit irgendwie festhalten musste“, erklärt Michael im „Krone“-Interview. Und so begann er, die Himmelskörper zu fotografieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.