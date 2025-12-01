Kärntner Fotograf hält außerirdische Welten fest

Staunend blickt Michael in den Nachthimmel. Seit eineinhalb Jahren beschäftigt sich der Kärntner intensiv mit der Astronomie – jener Wissenschaft, die Planeten, Sterne und Galaxien erforscht. Mit einem Teleskop blickt er in die Weiten des Universums. „Die Galaxien, Sterne und Planeten haben mich so begeistert, dass ich ihre Schönheit irgendwie festhalten musste“, erklärt Michael im „Krone“-Interview. Und so begann er, die Himmelskörper zu fotografieren.