Teure Sinnlos-Posten

Ein Stadtrat kostet so viel wie fünf Kellner

Wien
01.12.2025 18:30
Kellner gehören zu den Geringverdienern – vom Gehalt eines Stadtrats ohne Amt können die meisten ...
Kellner gehören zu den Geringverdienern – vom Gehalt eines Stadtrats ohne Amt können die meisten nur träumen.(Bild: Andrey Popov - stock.adobe.com)

Stadträte ohne Amt, dafür mit hohem Lohn – davon können die meisten Arbeitnehmer nur träumen. Das zeigt die Gehaltspyramide schwarz auf weiß. 

Wer mehr als 5268 Euro brutto pro Monat verdient, zählt laut einer Erhebung der Arbeiterkammer (2023) zu den obersten zehn Prozent. Dazu gehören etwa die Bezirksvorsteher-Stellvertreter in Wien, von denen es, wie berichtet, 46 an der Zahl gibt. Denn jeder Bezirkschef hat gleich zwei Stellvertreter – das kostet den Steuerzahler in Summe jedes Jahr 3,65 Millionen Euro pro Jahr.

Viktoria Graf
Viktoria Graf
Wien
Festnahme bei Demo
Kirche: „Protestieren aufs Schärfste gegen Aktion“
Krone Plus Logo
Teure Sinnlos-Posten
Ein Stadtrat kostet so viel wie fünf Kellner
Defekte Alarmanlage?
Wien: Trio wagt riskanten Einbruch in Shoppingmall
Mehrheit feiert Tag
Wiener geben 55 Euro für Nikolausgeschenke aus
Football-Aufreger
Anfrage aus der Steiermark kostete Vikings Titel
