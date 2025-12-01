Ein Stadtrat kostet so viel wie fünf Kellner

Stadträte ohne Amt, dafür mit hohem Lohn – davon können die meisten Arbeitnehmer nur träumen. Das zeigt die Gehaltspyramide schwarz auf weiß.
Wer mehr als 5268 Euro brutto pro Monat verdient, zählt laut einer Erhebung der Arbeiterkammer (2023) zu den obersten zehn Prozent. Dazu gehören etwa die Bezirksvorsteher-Stellvertreter in Wien, von denen es, wie berichtet, 46 an der Zahl gibt. Denn jeder Bezirkschef hat gleich zwei Stellvertreter – das kostet den Steuerzahler in Summe jedes Jahr 3,65 Millionen Euro pro Jahr.
