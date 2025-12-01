DJ Ötzis Tochter will weitere TV-Sendungen erobern

In grellem Neongelb sind die Sätze auf den Moderationskarten von Lisa-Marie Friedle markiert. Vor jeder Aufnahme liest sich die 23-Jährige den Text noch einmal aufmerksam durch, geht in sich. „Bezüglich Vorbereitung konnte ich von meiner Tochter noch einiges lernen!“, scherzt Sänger DJ Ötzi beim Set-Besuch bei der TV-Sendung „Zauberhafte Weihnacht“ am Montag.