DJ Ötzis Tochter will weitere TV-Sendungen erobern

DJ Ötzis Tochter Lisa-Marie startet mit ihrer eigenen Karriere voll durch. Für ihren ersten Moderationsjob steht sie dieser Tage in Flachau vor der Kamera. Die „Krone“ schaute der 23-Jährigen bei der Aufzeichnung der Hauptabendshow über die Schulter.
In grellem Neongelb sind die Sätze auf den Moderationskarten von Lisa-Marie Friedle markiert. Vor jeder Aufnahme liest sich die 23-Jährige den Text noch einmal aufmerksam durch, geht in sich. „Bezüglich Vorbereitung konnte ich von meiner Tochter noch einiges lernen!“, scherzt Sänger DJ Ötzi beim Set-Besuch bei der TV-Sendung „Zauberhafte Weihnacht“ am Montag.
