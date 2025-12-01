Sieht man Kjaergaard 2025 noch am Platz?

Einen Teil der Einheit absolvierte auch Anrie Chase mit der Mannschaft. Der Innenverteidiger ist seit geraumer Zeit fix in Taxham stationiert und pendelt nicht mehr zum Athletes Performance Center in Thalgau, dem Trainingstempel des Hauptsponsors. Den 21-Jährigen wird man aber wohl erst im neuen Jahr am Platz zu Gesicht bekommen. Gleiches könnte auf Mittelfeldspieler Maurits Kjaergaard zutreffen. Der Däne laboriert an Wadenproblemen. Gegenüber der „Krone“ gab Letsch an, dass er „vorsichtig optimistisch“ sei, was einen Einsatz des 22-Jährigen in diesem Kalenderjahr anbelangt. Dafür sollten Stefan Lainer – nach der Bologna-Partie angeschlagen – und Sota Kitano für das nächste Bundesliga-Spiel am kommenden Samstag in Linz wieder Thema sein.