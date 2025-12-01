Guido Burgstaller kämpft jetzt um Schmerzensgeld

Mitverschulden bei Burgstaller?

Für Klaus Ainedter, den Rechtsvertreter des Beklagten, sind die Ansprüche insofern zu hoch bemessen, als er in zivilrechtlicher Hinsicht ein gewisses Mitverschulden bei Burgstaller ortet. „Er wurde nicht durch den Schlag verletzt, sondern aufgrund der Folgen des Sturzes“, meinte Ainedter vor der Verhandlung. Burgstaller habe den Sturz aufgrund seiner Alkoholisierung nicht abfedern können bzw. sich nicht abgestützt.