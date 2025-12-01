US-Nationalgardist zeigt Zeichen der Besserung

Eine Krankenschwester habe den 24-Jährigen gebeten und er habe darauf reagiert. Wie berichtet, war der Mann am vergangenen Mittwoch nur wenige Häuserblöcke vom Weißen Haus entfernt angeschossen worden. Seine Kollegin (20), die ebenfalls getroffen worden war, erlag ihren Verletzungen. Der verdächtige Afghane (29) wurde überwältigt und ist in Gewahrsam. Sein Motiv ist bisher unklar.