Mit Russland die Ukraine ausbeuten

Es geht um nicht mehr und weniger als die Quadratur des Kreises. Wie sollen Moskau und Kiew je auf einen grünen Zweig kommen, wenn sie schon zum Begriff „Sicherheit“ grundsätzlich andere Vorstellungen haben? Für den Koloss Russland bedeutet Sicherheit eine möglichst wehrlose Ukraine, für die arg bedrängte Ukraine bedeutet Sicherheit Abschreckungsfähigkeit durch Rückendeckung aus dem Westen.