Spendensammler nach Drohung mit Gewehr gestürzt

Statt einer Spende erhielt ein Student am 25. März in Piberbach (Oberösterreich) einen unfreiwilligen Gips. Als ihn ein 38-Jähriger mit einem Gewehr bedrohte, nahm er die Beine in die Hand und brach sich eines davon beim Sprung über eine Treppe. Der Droher wurde am Montag am Landesgericht Linz verurteilt.