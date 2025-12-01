Spendensammler nach Drohung mit Gewehr gestürzt

Statt einer Spende erhielt ein Student am 25. März in Piberbach (Oberösterreich) einen unfreiwilligen Gips. Als ihn ein 38-Jähriger mit einem Gewehr bedrohte, nahm er die Beine in die Hand und brach sich eines davon beim Sprung über eine Treppe. Der Droher wurde am Montag am Landesgericht Linz verurteilt.
Eigentlich hatte ein Student am 25. März in Piberbach nur Spenden für sehbehinderte Menschen sammeln wollen. Doch statt einem großzügig geöffneten Geldbeutel hielt ihm ein 38-jähriger Bewohner eines Mehrparteienhauses ein täuschend echt aussehendes Luftdruckgewehr entgegen.
Droher war schwer betrunken
Der zum Tatzeitpunkt stark alkoholisierte Droher – er hatte 2,5 Promille intus – hatte seine bewaffnete Drohung mit den Worten „Schleich dich und lass‘ mich in Ruhe!“ unterstrichen. Verständlicherweise nahm der geschockte Student die Beine in die Hand und sprang eine Treppe hinunter, wobei er sich einen Fersenbeinbruch zuzog.
Schleich dich und lass‘ mich in Ruhe!
Alkoholisierter zum Spendensammler
Bedingte Haftstrafe
Der Vorwurf: schwere Nötigung, fahrlässige Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz, denn gegen den 38-Jährigen besteht ein Waffenverbot. Wegen der Körperverletzung wurde er freigesprochen, übrig blieben 15 Monate bedingte Haft, rechtskräftig. Zusätzlich soll sich der Mann per Weisung einer Entwöhnungstherapie unterziehen und Bewährungshilfe in Anspruch nehmen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.