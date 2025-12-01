Vorteilswelt
Ausnahme in einem Land

Reiz verloren? Absatzdebakel für Tesla in Europa

Motor
01.12.2025 16:02
Die Verkaufszahlen des US-Autobauers Tesla sind in vielen Ländern Europas eingebrochen. Auch der ...
Die Verkaufszahlen des US-Autobauers Tesla sind in vielen Ländern Europas eingebrochen. Auch der schlechte Ruf von CEO Elon Musk ist dafür ein Grund.(Bild: Krone KREATIV/APA/dpa/Sebastian Gollnow, APA/dpa-Zentralbild POOL/Patrick Pleul)

Die Neuzulassungen von Tesla sind im November in mehreren wichtigen europäischen Märkten im Vergleich zum Vorjahr stark eingebrochen. Ein Land bildete dagegen eine Ausnahme ...

0 Kommentare

In Frankreich, Schweden und Dänemark brach der Absatz um rund die Hälfte ein, geht aus Daten vom Montag hervor. Der gesamte Marktanteil von Tesla in Europa sank von 2,4 Prozent im Vorjahreszeitraum auf 1,6 Prozent im Zeitraum Jänner bis Oktober.

Auch günstigere Variante brachte keinen Erfolg
Auch die Markteinführung einer überarbeiteten Version des Bestsellers Model Y sowie eine günstigere Einstiegsvariante des Model Y konnten den Abwärtstrend nicht stoppen. Analysten verweisen auf die steigende Konkurrenz und eine als veraltet angesehene Modellpalette von Tesla.

Model Y: Das neue Basismodell ist von außen an den fehlenden Lichtleisten vorn und hinten zu ...
Model Y: Das neue Basismodell ist von außen an den fehlenden Lichtleisten vorn und hinten zu erkennen.(Bild: Tesla)

Konkurrenz wird stärker
Viele europäische Käufer entschieden sich zudem zunehmend für Hybridfahrzeuge statt für reine Elektroautos, so der französische Automobilverband PFA. Im November stiegen die Verkäufe des chinesischen Elektroautoherstellers BYD, der im Gegensatz zu Tesla auch Hybride und Plug-in-Hybride anbietet, in Spanien um 268 Prozent auf 2934 Fahrzeuge und in den Niederlanden um 65 Prozent auf 570 – jeweils die besten Monatswerte in diesen Ländern.

Rückgang seit Musks Aussagen
Der Rückgang von Teslas Geschäft in Europa begann Ende letzten Jahres, nachdem CEO Elon Musk öffentlich rechtsgerichtete Politiker gelobt hatte, was zu Protesten in der gesamten Region führte. Im November löste ein Großbrand in einem Tesla-Autohaus im Süden Frankreichs laut lokalen Medien eine strafrechtliche Untersuchung aus.

Elon Musk
Elon Musk(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Musk hat seine politischen Kommentare zurückgefahren, seit er von der US-Behörde für Regierungseffizienz zurückgetreten ist. Das europäische Geschäft von Tesla hat sich jedoch bislang nicht erholt.

Tesla: Norwegen hingegen mit neuem Absatzrekord
Norwegen setzt sich allerdings vom allgemeinen Absatzrückgang bei Tesla ab. In dem Land wurden mehr als 6000 Fahrzeuge neu zugelassen, das sind fast dreimal so viele wie im Vorjahr. Der bisherige Jahresrekord ist damit bereits nach elf Monaten gebrochen. In Norwegen werden inzwischen kaum noch Verbrennerfahrzeuge neu zugelassen, Elektroautos kommen bei den gesamten Fahrzeugzulassungen auf einen Anteil von deutlich über 90 Prozent.

