Betrunkener kracht bei Schlepplift in Geschwister

Zu dem Unfall kam es am Montag gegen 13 Uhr auf einer blau markierten Piste am Rettenbachferner. Der 25-jährige Pole wollte dort die Liftspur eines Schleppliftes queren. Doch aus noch unbekannter Ursache kollidierte er dabei mit zwei Deutschen, die gerade mit diesem Lift nach oben fuhren – ein Geschwisterpaar (20 und 31) aus dem Raum Leipzig.