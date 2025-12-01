Betrunkener kracht bei Schlepplift in Geschwister

Bei einem Skiunfall in Sölden im Tiroler Ötztal wurden am Montag zwei Menschen verletzt, ein dritter Beteiligter kam mit dem Schrecken davon. Ein alkoholisierter 25-Jähriger war in einer Schlepplifttrasse gegen ein bergwärts fahrendes Geschwisterpaar gekracht.
Zu dem Unfall kam es am Montag gegen 13 Uhr auf einer blau markierten Piste am Rettenbachferner. Der 25-jährige Pole wollte dort die Liftspur eines Schleppliftes queren. Doch aus noch unbekannter Ursache kollidierte er dabei mit zwei Deutschen, die gerade mit diesem Lift nach oben fuhren – ein Geschwisterpaar (20 und 31) aus dem Raum Leipzig.
Ein mit dem Polen durchgeführter Alkomattest verlief positiv.
Die Polizei in einer Aussendung
Während der 20-Jährige ohne Blessuren davonkam, wurde seine 31-jährige Schwester verletzt. Die Pistenrettung brachte sie zu einem Arzt nach Sölden. Der 25-jährige Pole blieb nach der Kollision bewusstlos auf der Piste liegen. Er musste nach der Erstversorgung vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Zams geflogen werden. Ein mit ihm durchgeführter Alkomattest verlief laut Polizei positiv.
