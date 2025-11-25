Neue Daten zeigen: Hier arbeitet nur jeder Zweite

Tschechien, Malta, Slowenien, Polen, Bulgarien – hätten Sie gedacht, dass diese Länder in der EU die geringste Arbeitslosigkeit aufweisen. Ebenso überraschend, dass in wohlhabenden Nationen wie Finnland und Schweden die Erwerbslosenquote an der 10-Prozent-Grenze kratzt. EU-weit liegt Österreich mit 5,5 Prozent Arbeitslosen knapp unter dem Durchschnitt von 6 Prozent. Dass die Erwerbstätigenquote in den letzten Jahren – mit Ausnahme der Zeit zur Corona-Pandemie stieg, zeigen folgende Daten: