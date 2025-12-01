Vorteilswelt
Mehrheit feiert Tag

Wiener geben 55 Euro für Nikolausgeschenke aus

Wien
01.12.2025 17:59
Sechs von zehn befragten Wienerinnen und Wienern planen, den Nikolaustag zu feiern (Archivbild).
Sechs von zehn befragten Wienerinnen und Wienern planen, den Nikolaustag zu feiern (Archivbild).(Bild: Christof Birbaumer)

61 Prozent der befragten Wienerinnen und Wiener planen, den Nikolaustag (6. Dezember) im Familien- und Freundeskreis zu feiern. Für knapp die Hälfte gehören das Befüllen von Sackerln und ein gemeinsames Essen zur Tradition, wie eine Umfrage der KMU Forschung im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien zeigt.

Beliebte Geschenke sind Süßigkeiten (66 Prozent), Spielwaren (31 Prozent) und Bargeld (20 Prozent). Der klassische Schokonikolaus wird am häufigsten hergeschenkt, oft gemeinsam mit Äpfeln, Mandarinen, Trockenfrüchten und Nüssen. Beschenkt werden vor allem die Partnerin beziehungsweise der Partner (32 Prozent) und (eigene) Kinder (27 Prozent). Die Wienerinnen und Wiener geben durchschnittlich je 55 Euro aus.

Laut der Umfrage kaufen die meisten Befragten (84 Prozent) die Geschenke im stationären Handel, jede vierte Person besorgt auch etwas online. „(...) Wer sein Geschäft ums Eck behalten will, sollte lokal einkaufen“, appellierte Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer (WK) Wien. In Österreichs Bundeshauptstadt gibt es laut der WK 60 Süßwarenhändler und 136 Spielwarenfachgeschäfte.

Neben Geschenken ist auch das Backen von Keksen (20 Prozent) ein beliebter Brauch am Nikolaustag. Etwas weniger als jede fünfte Person (17 Prozent) berichtete davon, dass sich jemand im Familien- oder Freundeskreis als Nikolaus verkleide und die Kinder besuche.

