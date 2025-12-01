Wiener geben 55 Euro für Nikolausgeschenke aus

61 Prozent der befragten Wienerinnen und Wiener planen, den Nikolaustag (6. Dezember) im Familien- und Freundeskreis zu feiern. Für knapp die Hälfte gehören das Befüllen von Sackerln und ein gemeinsames Essen zur Tradition, wie eine Umfrage der KMU Forschung im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien zeigt.
Beliebte Geschenke sind Süßigkeiten (66 Prozent), Spielwaren (31 Prozent) und Bargeld (20 Prozent). Der klassische Schokonikolaus wird am häufigsten hergeschenkt, oft gemeinsam mit Äpfeln, Mandarinen, Trockenfrüchten und Nüssen. Beschenkt werden vor allem die Partnerin beziehungsweise der Partner (32 Prozent) und (eigene) Kinder (27 Prozent). Die Wienerinnen und Wiener geben durchschnittlich je 55 Euro aus.
Laut der Umfrage kaufen die meisten Befragten (84 Prozent) die Geschenke im stationären Handel, jede vierte Person besorgt auch etwas online. „(...) Wer sein Geschäft ums Eck behalten will, sollte lokal einkaufen“, appellierte Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer (WK) Wien. In Österreichs Bundeshauptstadt gibt es laut der WK 60 Süßwarenhändler und 136 Spielwarenfachgeschäfte.
Neben Geschenken ist auch das Backen von Keksen (20 Prozent) ein beliebter Brauch am Nikolaustag. Etwas weniger als jede fünfte Person (17 Prozent) berichtete davon, dass sich jemand im Familien- oder Freundeskreis als Nikolaus verkleide und die Kinder besuche.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.