Wiener geben 55 Euro für Nikolausgeschenke aus

Laut der Umfrage kaufen die meisten Befragten (84 Prozent) die Geschenke im stationären Handel, jede vierte Person besorgt auch etwas online. „(...) Wer sein Geschäft ums Eck behalten will, sollte lokal einkaufen“, appellierte Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer (WK) Wien. In Österreichs Bundeshauptstadt gibt es laut der WK 60 Süßwarenhändler und 136 Spielwarenfachgeschäfte.