Fußbodenheizung löste Brand im Hotel Daniel aus

Eine defekte elektrische Fußbodenheizung dürfte dafür verantwortlich sein, dass am vergangenen Mittwoch das Dach-Loft des Hotel Daniel in Graz ausgebrannt ist. Das ermittelte das Landeskriminalamt jetzt.
Am vergangenen Mittwoch war die Rauchsäule über ganz Graz zu sehen: Das „Loftcube“ am Dach des Hotel Daniel am Grazer Hauptbahnhof stand lichterloh in Flammen.
Binnen einer halben Stunde war die Berufsfeuerwehr vor Ort und löschte den Brand. Nun sind auch die Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen: Laut dem Landeskriminalamt dürfte das Feuer durch eine defekte elektrische Fußbodenheizung entstanden sein.
Eine genaue Schadenssumme steht nicht fest.
