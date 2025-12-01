So tückisch ist Gottschalks Krebserkrankung

Star-Moderator Thomas Gottschalk und seine Ehefrau Karina machten seine Krebserkrankung öffentlich. Der Entertainer leidet unter einem sogenannten epitheloiden Angiosarkom, einer seltenen und bösartigen Krebsform. Krone+ befragte einen Experten zur Erkrankung, den Behandlungen und Überlebenschancen.
Thomas Gottschalk setzte jetzt den Gerüchten und bösen Zungen ein Ende, indem er von seiner schweren Krebserkrankung erzählte. Zuvor hatte es Spott über verwirrt wirkende Auftritte des Star-Moderators gehagelt – spekuliert wurde etwa über Alkohol oder Demenz.
