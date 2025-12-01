Täter: „Verschwommene Erinnerungen an ein Messer“

Streit aus Eifersucht

Wie berichtet, hatte der einstige Speditionsangestellte und Kellner am Wochenende vor der Kripo ein umfangreiches Geständnis abgelegt; er habe – gab er den Beamten zu Protokoll – „Stefi im Zuge eines Eifersuchtsstreits umgebracht“, ihre Leiche danach „in einen Trolley gepackt“ – und diesen in der Folge in einem Waldstück südlich von Maribor versteckt.