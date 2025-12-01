Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gräueltat an Grazerin

Täter: „Verschwommene Erinnerungen an ein Messer“

Steiermark
01.12.2025 20:30

Vor der Kripo hat Patrick M. bereits sein Verbrechen an der Grazer Influencerin Stefanie P. gestanden. Seiner Anwältin berichtete der junge Mann nun, er habe „verschwommene Erinnerungen an ein Messer“ – das zunächst die 32-Jährige in den Händen gehalten habe.

0 Kommentare

Angeblich wirkt er völlig zerstört; „völlig verwirrt, völlig verzweifelt“ – wie Astrid Wagner sagt. Am Montag hat die renommierte Wiener Anwältin die Verteidigung von Patrick M. übernommen. Von jenem 31-Jährigen, der unter dem dringenden Verdacht steht, am Morgen des 23. November seine Ex-Freundin, die bekannte steirische Influencerin und Visagistin Stefanie P. (32), in deren Grazer Wohnung ermordet zu haben.

Streit aus Eifersucht
Wie berichtet, hatte der einstige Speditionsangestellte und Kellner am Wochenende vor der Kripo ein umfangreiches Geständnis abgelegt; er habe – gab er den Beamten zu Protokoll – „Stefi im Zuge eines Eifersuchtsstreits umgebracht“, ihre Leiche danach „in einen Trolley gepackt“ – und diesen in der Folge in einem Waldstück südlich von Maribor versteckt.

In der Nähe jener kleinen Ortschaft, in welcher der gebürtige Slowene aufgewachsen war. Vor der Übersiedelung seiner Familie in die Steiermark.

Stefanie P. und Patrick M. vor etwa zwei Jahren – als sie noch als ein glückliches Paar galten.
Stefanie P. und Patrick M. vor etwa zwei Jahren – als sie noch als ein glückliches Paar galten.(Bild: www.instagram.com/badgalfani)

Bei dem ersten Gespräch mit ihrem neuen Klienten, so Astrid Wagner, sei dieser „nervlich nicht dazu fähig gewesen“, exakte Details über das ihm angelastete Verbrechen zu schildern. „Er weinte unaufhörlich, und er beteuerte dabei ständig, dass Stefanie P. seine große Liebe gewesen sei – und er sie noch immer unendlich liebe.“

Er spricht von Blackout und Trancezustand
Er leide an einem „teilweisen Blackout“, behauptete Patrick M. zudem gegenüber seiner Anwältin: „Weil er zum Zeitpunkt der tödlichen Auseinandersetzung sehr betrunken gewesen ist.“

Grabkerzen und Blumen vor der Wohnungstüre des Opfers
Grabkerzen und Blumen vor der Wohnungstüre des Opfers(Bild: Christian Jauschowetz)

Eine weitere Angabe von ihm: „Ich verstehe das Geschehene nicht. Ich verstehe es einfach nicht.“ Und er erzählte von „verschwommenen Erinnerungen“, von einem Messer, das zunächst das Opfer in den Händen gehalten hätte ...

Letztlich sagte der junge Mann der Verteidigerin, dass er sich seit dem grauenhaften Tod seiner Ex-Freundin „in einer Art Trancezustand“ befinde.

Zitat Icon

Mein Klient ist völlig zerstört. Er weint ununterbrochen. Er weiß nicht, wie er mit dem Geschehenen umgehen soll.

Anwältin Astrid Wagner

Bild: Gerhard Bartel

Durch Stiche verletzt und gewürgt
Fest steht: Spuren an Stefanie P.s Leiche weisen darauf hin, dass sie sowohl durch Stiche mit einer bis dato unbekannten Waffe verletzt als auch gewürgt worden sein dürfte. Genaue Obduktionsergebnisse sollen demnächst vorliegen.

Lesen Sie auch:
Patrick M. und Stefanie P. – der junge Mann soll seine Ex-Freundin getötet haben. Am vergangenen ...
Influencerin getötet
Täter sagt jetzt: „Ich habe sie doch geliebt“
01.12.2025
Leiche im Koffer
Stefanie P.: Polizei legt grausame Details offen
30.11.2025

Die Trauer um die Grazerin, die als besonders empathisch, zielstrebig und sympathisch gegolten hatte, ist immens. Wie unzählige Postings von Menschen, die sie gekannt haben, auf sozialen Medien belegen.

Porträt von Martina Prewein
Martina Prewein
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Astrid Wagner
VerbrechenWochenende
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine