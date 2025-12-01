Autozulieferer Kiekert hat keinen Auftrag verloren

700 Beschäftigte betroffen

Von der Insolvenz sind knapp 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Heiligenhaus (Nordrhein-Westfalen) betroffen. Ungefähr 300 von ihnen arbeiten in der Produktion, mehr als 200 in der Entwicklung. Die anderen Beschäftigten sind zum Beispiel im Vertrieb oder in der Datenverarbeitung tätig. Der Weltmarktführer für Kfz-Schließsysteme ist laut Exner in der Lage, die Löhne und Gehälter aus eigenen Mitteln zu zahlen. Bis einschließlich November waren sie jedoch über das Insolvenzgeld abgesichert.